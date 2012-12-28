Пожарные тушили огонь на территории школы № 50 в Липецке

Горели мусор и сухая листва. За сутки в области произошло несколько таких пожаров.

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Вечером 26 октября на территории школы № 50 в Липецке загорелись мусор и навалы сухой листвы. Пожарные успели локализовать и потушить возгорание площадью 30 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.Всего за сутки и ночь 27 октября пожарные семь раз тушили мусор на открытом пространстве и десять палов сухой травы.Также вчера сгорели две хозпостройки в Липецке и деревне Понкратовка Измалковского района площадью шесть и девять квадратных метров соответственно и бесхозная постройка в селе Новое Ракитное Лебедянского округа. Не дали пожарные разгореться надворной постройке в Грязях — огонь повредил внутреннюю отделку помещения на шести из 60 квадратных метров.