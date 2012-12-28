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Происшествия
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41 минуту назад
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Пожарные тушили огонь на территории школы № 50 в Липецке
Горели мусор и сухая листва. За сутки в области произошло несколько таких пожаров.
Всего за сутки и ночь 27 октября пожарные семь раз тушили мусор на открытом пространстве и десять палов сухой травы.
Также вчера сгорели две хозпостройки в Липецке и деревне Понкратовка Измалковского района площадью шесть и девять квадратных метров соответственно и бесхозная постройка в селе Новое Ракитное Лебедянского округа. Не дали пожарные разгореться надворной постройке в Грязях — огонь повредил внутреннюю отделку помещения на шести из 60 квадратных метров.
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