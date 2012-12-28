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сегодня, 11:21
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Две женщины отправили мошенникам по полмиллиона рублей

Одна пыталась заработать на бирже, вторая — обезопасить сбережения.

26 октября в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области она пыталась заработать на бирже и лишилась 540 000 рублей.

А в Тербунах 29-летняя женщина поверила неизвестному «из Центробанка» и перевела на «безопасный счёт» 500 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Макс
16 минут назад
А где они взяли по поллимона, если хватило ума отдать непонятно кому? В кредит?
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Виктор
35 минут назад
Что опять ?
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Однако
53 минуты назад
Если деньги лишние, то можно и поделиться.
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дед
сегодня, 11:46
А у меня нет денег и значит нечего отправлять...
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