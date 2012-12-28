Две женщины отправили мошенникам по полмиллиона рублей

Одна пыталась заработать на бирже, вторая — обезопасить сбережения.

26 октября в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области она пыталась заработать на бирже и лишилась 540 000 рублей.А в Тербунах 29-летняя женщина поверила неизвестному «из Центробанка» и перевела на «безопасный счёт» 500 000 рублей.