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Происшествия
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сегодня, 11:21
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Две женщины отправили мошенникам по полмиллиона рублей
Одна пыталась заработать на бирже, вторая — обезопасить сбережения.
А в Тербунах 29-летняя женщина поверила неизвестному «из Центробанка» и перевела на «безопасный счёт» 500 000 рублей.
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