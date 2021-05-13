Общество

35 минут назад

Липецкие врачи будут ездить на «Lada Largus Cross»

2 490
#закупка #автомобиль
1
Липецкие врачи будут ездить на «Lada Largus Cross»

Транспорт поставят в регион из Рязани.

Региональное управление здравоохранения подписало контракт на поставку 22 легковых автомобилей для медиков области. Тендер на поставку отечественного транспорта выиграла компания из Рязани. Приобретение автомобилей обойдется областному бюджету в 20 970 677 рублей.

Все новые автомобили — белые 7-местные Lada Largus Cross. Из распределят по учреждениям здравоохранения. В Волово, Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань и Липецк поступят по две машины. Остальные распределят между медиками из Долгоруково, Елецкого района, Измалково, Красного, Станового, Хлевного и Чаплыгина. Все машины будут комфортными и безопасными. Для обеспечения комфорта и поддержания положительного психо-эмоционального состояния при длительных поездках в автомобили поставят мультимедийные аудиосистемы.

Транспорт поступит к 15 августа.
2 490
#закупка #автомобиль
1

Комментарии (2)

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Пенсионер

27 минут назад
Все правильно,причем только Рязань,почему с завода нельзя взять по оптовым ценам , похоже на распил
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Конституция

28 минут назад
Все чиновники должны ездить на Ваз. И ощущать качество дорог.
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