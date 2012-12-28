37-летний мужчина напал на знакомого с черенком от лопаты

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело 37-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью (по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ).— По данным следствия, в июне прошлого гола на улице Заречной села Дубовец Долгоковского района обвиняемый поссорился со знакомым, схватил черенок от лопаты и нанес им один удар по голове оппонента. У мужчины осталась рана в теменной области, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.В ходе следствия мужчина признал свою вину, ему грозит до двух лишения свободы.