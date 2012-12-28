56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
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Происшествия
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19 минут назад
37-летний мужчина напал на знакомого с черенком от лопаты
Ему грозит до двух лет лишения свободы.
— По данным следствия, в июне прошлого гола на улице Заречной села Дубовец Долгоковского района обвиняемый поссорился со знакомым, схватил черенок от лопаты и нанес им один удар по голове оппонента. У мужчины осталась рана в теменной области, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В ходе следствия мужчина признал свою вину, ему грозит до двух лишения свободы.
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