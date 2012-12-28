Ранняя профориентация поможет подросткам с выбором успешной карьеры

Ранняя профориентация поможет старшеклассникам еще в школе определиться с выбором профессии, которая будет востребована и позволит построить карьеру — для поддержки будущих и уже настоящих студентов в Липецкой области создают индивидуальные карьерные маршруты. Ученики 8-9 классов могут получить поддержку в выборе профессий, а учащимся СПО и вузов рассказывают о реальной ситуации на рынке труда.

Первые итоги пилотного межведомственного проекта, который объединяет усилия государства, кадровых центров, учебных заведений и работодателей, обсуждались в Липецке на выездном заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Кадры» 4 июня. Участие в сессии приняли губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель министра труда и соцзащиты России Дмитрий Платыгин, эксперты Федеральной службы по труду и занятости и ВНИИ труда.Представители 23 регионов обменялись мнениями о лучших практиках профессиональной ориентации и маршрутизации студентов СПО и вузов и молодых специалистов, а также ключевых барьерах в этой деятельности и способах их преодоления. Они представили свои предложения по десяти направлениям: среди них – прогнозирование кадровой потребности, формирование контрольных цифр приема в образовательные учреждения с учетом потребности в определенных специалистах как своего региона, так и соседних. Отдельно был затронут вопрос мотивации молодежи к работе в определенных сферах и профориентационной деятельности работодателей.Липецкая область, как площадка для встречи выбрана не случайно. В числе успешных региональных практик отмечен ряд липецких проектов. Это Центр молодежной карьеры, взаимодействие государственных кадровых центров «Работа России» с ведущими рекрутинговыми сайтами, подготовка специалистов по федеральной программе «Профессионалитет». Так, в регионе успешно проявила себя программа по ранней профориентации подростков. Как рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, профориентационная работа в Липецкой области начинается очень рано – в отдельных случаях с детского сада. Большое внимание выбору занятия по душе и по способностям уделяется в школах. «Убеждаем молодежь и родителей, что профессию нужно выбирать с учетом кадровых потребностей в регионе, и видим взаимопонимание с их стороны. Тем более что на те профессии, которые нужны региону, отучиться очень просто – на них мы увеличиваем набор, вводим целевые места. Самое главное, что с трудоустройством потом проблем не будет».Липецкая область первая и пока единственная в России открыла Центр молодежной карьеры. Как пояснил губернатор, подростки находят здесь свое призвание через профпробы. Студенты получают реальные предложения от работодателей и карьерных консультантов. Для обеспечения молодыми кадрами предприятий переформатировали СПО и упростили поступление в колледжи и техникумы – сейчас ребята, которые после 9 класса собираются получать рабочую специальность, сдают всего два экзамена из четырех. «В этом году мы выделяем дополнительно больше 50 миллионов рублей на финансирование бюджетных мест в колледжах и техникумах, чтобы ребята могли учиться бесплатно», — отметил Игорь Артамонов.Участники заседания отметили удачный опыт нового проекта нашего региона – Центра молодежной карьеры, отметив, что подобные практики могут быть полезны молодежи всей страны. Это и другие предложения, которые обсуждались в рамках сессии, будут включены в итоговое решение комиссии Госсовета РФ.«Мир меняется так быстро, что выбрать профессию на всю жизнь очень сложно. Мы хотим, чтобы каждый ребенок в Липецкой области нашел себя, получил и нужное образование, и хорошую работу».