Двухкваритрный дом и гараж горели в деревне Елизаветовка

А жилая постройка — в селе Хрущево.



Ночью 6 июня в деревне Елизаветовка Долгоруковского района загорились жилой двухквартирный дом и гараж. Огонь успел уничтожить гараж и 20 квадратных метров отделки дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В селе Хрущево Краснинского района днем 5 июня жилой дом выгорел полностью. Также вчера сгорели садовый домик в СНТ «Строитель-4» у села Капитанщино Добровского округа, хозпостройка в селе Троекурово Лебедянского района и кровля гаража на станции Дрязги Усманского района.В Липецке пожарные выезжали на подгоревшую пищу на проспекте Победы, 27 и в дом улицу 9-й Микрорайон, 14. На улице Черняховского произошло короткое замыкание на столбе электропередачи без последующего возгорания.