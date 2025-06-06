56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Ремонт школ, освещение и благоустройство: Игорь Подзоров провел стратегическую сессию с жителями 18-го округа.
Происшествия
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53 минуты назад
Двухкваритрный дом и гараж горели в деревне Елизаветовка
А жилая постройка — в селе Хрущево.
В селе Хрущево Краснинского района днем 5 июня жилой дом выгорел полностью. Также вчера сгорели садовый домик в СНТ «Строитель-4» у села Капитанщино Добровского округа, хозпостройка в селе Троекурово Лебедянского района и кровля гаража на станции Дрязги Усманского района.
В Липецке пожарные выезжали на подгоревшую пищу на проспекте Победы, 27 и в дом улицу 9-й Микрорайон, 14. На улице Черняховского произошло короткое замыкание на столбе электропередачи без последующего возгорания.
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