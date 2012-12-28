Бинго: инспекторы ДПС при оформлении нарушителя заметили подростка за рулем автомобиля

И взрослый и юный водители получили на руки протоколы об административном правонарушении, а машину подростка отправили на штрафстоянку.



Инспекторы ДПС поймали несовершеннолетнего водителя в Данкове, сообщает Госавтоинспекция.«Экипаж ДПС на улице Ленина составлял административный материал на другого нарушителя, когда заметил «ВАЗ-2115» с подростком за рулем. Автоинспекторы проследовали за машиной и обнаружили ее в переулке Краснова, рядом был и водитель — 16-летний подросток, в силу возраста не имеющий прав. В отношении него они оставили административный материал по ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ за отсутствие водительского удостоверения, а автомобиль отправили на штрафстоянку», — рассказали в ГАИ.