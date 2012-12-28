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Происшествия
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12 минут назад
Следствие будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста Анатолию Емельянову
Следствие планирует обратиться в суд за продлением меры пресечения уже в третий раз: число пострадавших по делу депутата выросло в несколько раз.
Напомним, Анатолий Емельянов владел туристической фирмой и вместе со своими сотрудниками попал под подозрение в мошенничестве при организации туристических туров для липчан. Его подозревают в 11 эпизодах, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах»). Ущерб, нанесенный клиентам фирмы Емельянова, следствие первоначально оценило в сумму более 2,7 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, в несколько раз увеличилось количество потерпевших и, соответственно, суммы нанесенного ущерба.
В первый раз суд отправил Анатолия Емельянова под домашний арест в середине февраля, во второй — в середине апреля.
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