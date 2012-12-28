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Происшествия
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54 минуты назад
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Слова: «Ты еще меня и зарежь» оказались инструкцией к действию
Жена напала с ножом на мужа.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот семейный конфликт разыгрался 5 августа прошлого года. Вечером женщина стала высказывать мужу претензии из-за его ухода в запой: мужчина злоупотреблял алкоголем на протяжении нескольких дней.
Во время ссоры мужчина, обращаясь к жене, сказал: «Ты еще меня и зарежь». После этих слов его жена тут же схватила лежащий на столе кухонный нож, привстала со стула и ударила мужа ножом в грудь.
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