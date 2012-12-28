Слова: «Ты еще меня и зарежь» оказались инструкцией к действию

Жена напала с ножом на мужа.

Данковский городской суд приговорил напавшую с ножом на мужа женщину к двум годам лишения свободы условно. Её осудили по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот семейный конфликт разыгрался 5 августа прошлого года. Вечером женщина стала высказывать мужу претензии из-за его ухода в запой: мужчина злоупотреблял алкоголем на протяжении нескольких дней.Во время ссоры мужчина, обращаясь к жене, сказал: «Ты еще меня и зарежь». После этих слов его жена тут же схватила лежащий на столе кухонный нож, привстала со стула и ударила мужа ножом в грудь.