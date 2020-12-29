44 минуты назад
«Будет плохо - он же никуда не исчезнет!»
Отвечая на вопрос GOROD48 об уходе в зиму строительства школы в микрорайоне «Европейский», губернатор заявил, что недостроенных в этом году вовремя объектов немного. И что подрядчики ответят за все недостатки такого строительства.
- Ребята - герой! - Евгения Уваркина стала нахваливать главе региона строителей прямо с порога школы.
Глава Липецка похвалилась целой палитрой красок, использованных в отделке школы. Показала губернатору новый пищеблок и способный к трансформации актовый зал. Особая гордость Евгении Уваркиной - оригинальные дизайнерские светильники. Заглянули руководители города и области в отдельно стоящий спортивный корпус с еще пустым, без воды, плавательным бассейном.
- В принципе, почти все работы закончены, - резюмировала мэр.
Однако внутри школы все еще продолжается отделка. Начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Апатов, номинальный заказчик, сообщил GOROD48, что к середине января строители уйдут с объекта. Дело останется за наполнением школы мебелью и оборудованием (пока лишь два класса начальной школы готовы принять учеников хоть полностью хоть сейчас), а также благоустройством прилегающей территории. С этим, конечно, могут быть проблемы: никто не даст гарантии, что уложенная на снег плитка, хотя и утрамбованная виброплитой, не осядет весной.
Пользуясь случаем, GOROD48 напомнил Игорю Артамонову его слова, сказанные год назад на административном совете в Копцевых Хуторах. Тогда глава региона призвал руководителей органов местного самоуправления вовремя осваивать бюджетные средства, «не до 1 января, как было раньше, а уже осенью, чтобы спокойно готовится к встрече Нового года». Тогда же губернатор пригрозил тотальным контролем за всеми попавшими в бюджетное финансирование проектами. «Все контрольные точки будут расписаны. И реакции будут немедленными при малейшем отклонении от графиков. Сразу же будет разбор событий, чтобы успеть все подправить. Все у нас включатся в этот процесс».
Но сегодня Игорь Артамонов был благостен:
- Если взять этот объект, он был построен за 10 месяцев. Где вы видели такие сроки с учетом всех проблем этого года? Таких объектов, которые уходят в весну, у нас немного.
А если по весне вылезут все огрехи зимнего благоустройства?
Но и это не пугает губернатора:
- Будет плохо - он же никуда не исчезнет!, - Игорь Артамонов показывает на гендиректора фирмы-подрядчика Андрея Бугакова.
Школа на «Европейском» будет не обычной, а полилингвальной, с упором на изучение основных предметов на иностранных языках.
- Коллектив новой школы почти сформирован. Поэтому 1 сентября 2021 года учеников будут ждать не только интересные дизайнерские решения в оформлении помещений, современное техническое оснащение, но и сильная команда молодых преподавателей, - сказала председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.
Новая трехэтажная школа рассчитана на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. Цена объекта по итогам январских торгов - 563,2 миллиона рублей.
Инстраграммчик почИтывать надо !
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Инстраграммчик почИтывать надо !
Не стыдно?
Липчанин