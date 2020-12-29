«Будет плохо - он же никуда не исчезнет!»

Отвечая на вопрос GOROD48 об уходе в зиму строительства школы в микрорайоне «Европейский», губернатор заявил, что недостроенных в этом году вовремя объектов немного. И что подрядчики ответят за все недостатки такого строительства.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript