Общество

44 минуты назад

«Будет плохо - он же никуда не исчезнет!»

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#школа #Игорь Артамонов
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«Будет плохо - он же никуда не исчезнет!»

Отвечая на вопрос GOROD48 об уходе в зиму строительства школы в микрорайоне «Европейский», губернатор заявил, что недостроенных в этом году вовремя объектов немного. И что подрядчики ответят за все недостатки такого строительства.

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Школу в микрорайоне «Европейский» в феврале этого года взялось построить ООО «Липецксантежмонтаж-1» депутата областного Совета Андрея Бугакова. Объект должен был быть сдан в эксплуатацию в декабре. Но сегодня приехавшие на стройку губернатор и глава Липецка красную ленточку не перерезали. Игорь Артамонов и Евгения Уваркина прошли по коридорам и классам школы, строительно-монтажные работы на которой окончены на 97-98%.

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- Ребята - герой! - Евгения Уваркина стала нахваливать главе региона строителей прямо с порога школы.

Глава Липецка похвалилась целой палитрой красок, использованных в отделке школы. Показала губернатору новый пищеблок и способный к трансформации актовый зал. Особая гордость Евгении Уваркиной - оригинальные дизайнерские светильники. Заглянули руководители города и области в отдельно стоящий спортивный корпус с еще пустым, без воды, плавательным бассейном.

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- В принципе, почти все работы закончены, - резюмировала мэр.

Однако внутри школы все еще продолжается отделка. Начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Апатов, номинальный заказчик, сообщил GOROD48, что к середине января строители уйдут с объекта. Дело останется за наполнением школы мебелью и оборудованием (пока лишь два класса начальной школы готовы принять учеников хоть полностью хоть сейчас), а также благоустройством прилегающей территории. С этим, конечно, могут быть проблемы: никто не даст гарантии, что уложенная на снег плитка, хотя и утрамбованная виброплитой, не осядет весной.

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Пользуясь случаем, GOROD48 напомнил Игорю Артамонову его слова, сказанные год назад на административном совете в Копцевых Хуторах. Тогда глава региона призвал руководителей органов местного самоуправления вовремя осваивать бюджетные средства, «не до 1 января, как было раньше, а уже осенью, чтобы спокойно готовится к встрече Нового года». Тогда же губернатор пригрозил тотальным контролем за всеми попавшими в бюджетное финансирование проектами. «Все контрольные точки будут расписаны. И реакции будут немедленными при малейшем отклонении от графиков. Сразу же будет разбор событий, чтобы успеть все подправить. Все у нас включатся в этот процесс».

Но сегодня Игорь Артамонов был благостен:

- Если взять этот объект, он был построен за 10 месяцев. Где вы видели такие сроки с учетом всех проблем этого года? Таких объектов, которые уходят в весну, у нас немного.

А если по весне вылезут все огрехи зимнего благоустройства?

Но и это не пугает губернатора:

- Будет плохо - он же никуда не исчезнет!, - Игорь Артамонов показывает на гендиректора фирмы-подрядчика Андрея Бугакова.

Школа на «Европейском» будет не обычной, а полилингвальной, с упором на изучение основных предметов на иностранных языках.

- Коллектив новой школы почти сформирован. Поэтому 1 сентября 2021 года учеников будут ждать не только интересные дизайнерские решения в оформлении помещений, современное техническое оснащение, но и сильная команда молодых преподавателей, - сказала председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.

Новая трехэтажная школа рассчитана на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. Цена объекта по итогам январских торгов - 563,2 миллиона рублей.

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#школа #Игорь Артамонов
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Комментарии (5)

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Инстраграммчик почИтывать надо !

13 минут назад
Особая гордость Евгении Уваркиной - оригинальные дизайнерские светильники. - ДОЛГИМИ НОЧАМИ САМА ВЫШИВАЛА ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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///

14 минут назад
Эти школы лепят пипец,материалы г,межком двери из дешёвого г...Новое красиво!
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Инстраграммчик почИтывать надо !

15 минут назад
Начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Апатов --- СЛАВА СЕРГЕЮ АЛПАТОВУ ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Не стыдно?

21 минуту назад
Опять на фасаде не русское слово.
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Липчанин

29 минут назад
Где вы видели? Отвечу Вам, это Вы не видели, а мы, горожане, видели как быстро построили школу, как Гулевский торжественно резал ленточку, при этом на хвалил Строителей, а потом вдруг по новой школе трещины пошли
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