Общество
20 минут назад
Мост в Грязях сегодня закрыли на 3,5 месяца
Начался капитальный ремонт путепровода в районе станции Грязи-Волгоградские.
В Грязях сегодня закрыли для движения мост через железную дорогу, ведущий из центра в сторону районов культиваторного завода и завода гидрооборудования. Город разделён на две части. Это событие активно освещают сами грязинцы в соцсетях.
Напомним, как сообщили накануне «Грязинские известия» со ссылкой на Юго-Восточную дирекцию инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» и главу администрации города Грязи Олега Филиппова, в ходе капитального ремонта в текущем году заменят элементы обустройства моста и асфальтовое покрытие проезжей части, уложат тротуары, установят новые опоры освещения, сделают барьерное заграждение и новые лестничные сходы, отремонтируют стоечные опоры и пролетные строения. По окончании работ обновленный объект перейдет с баланса железной дороги в собственность муниципалитета.
По технологии капитального ремонта путепровод будет закрыт для движения автомобилей по 31 августа.
Скорректированы маршруты общественного транспорта. Часть автобусов будет курсировать только в районе культиваторного завода и завода гидрооборудования. Проезд на этом маршруте будет бесплатным. Таким образом, автобусы будут довозить пассажиров до моста, после чего они по пешеходному переходу будут проходить на противоположную сторону к улице Борисоглебской, а далее направляться по нужному им маршруту в другие районы города. Также планируется движение автобуса по маршруту Комбинат - Дачи с объездом через поcёлок Красная Дубрава.
Для транспортных средств предусмотрены два пути объезда. Первое направление – через железнодорожные переезды в районе посёлка Красная Дубрава и станции Грязи-Орловские, по этому маршруту будут также курсировать автобусы в направлении сёл Коробовка, Верхний Телелюй. Второе направление - через переезд в районе станции Байгора.
Напомним, как сообщили накануне «Грязинские известия» со ссылкой на Юго-Восточную дирекцию инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» и главу администрации города Грязи Олега Филиппова, в ходе капитального ремонта в текущем году заменят элементы обустройства моста и асфальтовое покрытие проезжей части, уложат тротуары, установят новые опоры освещения, сделают барьерное заграждение и новые лестничные сходы, отремонтируют стоечные опоры и пролетные строения. По окончании работ обновленный объект перейдет с баланса железной дороги в собственность муниципалитета.
По технологии капитального ремонта путепровод будет закрыт для движения автомобилей по 31 августа.
Скорректированы маршруты общественного транспорта. Часть автобусов будет курсировать только в районе культиваторного завода и завода гидрооборудования. Проезд на этом маршруте будет бесплатным. Таким образом, автобусы будут довозить пассажиров до моста, после чего они по пешеходному переходу будут проходить на противоположную сторону к улице Борисоглебской, а далее направляться по нужному им маршруту в другие районы города. Также планируется движение автобуса по маршруту Комбинат - Дачи с объездом через поcёлок Красная Дубрава.
Для транспортных средств предусмотрены два пути объезда. Первое направление – через железнодорожные переезды в районе посёлка Красная Дубрава и станции Грязи-Орловские, по этому маршруту будут также курсировать автобусы в направлении сёл Коробовка, Верхний Телелюй. Второе направление - через переезд в районе станции Байгора.
Для проезда спецтранспорта: аварийно-спасательных служб, «скорой» медицинской помощи будет работать служебный проезд в районе АО ВРП «Грязи».
Фото - скриншот с видео vk.com