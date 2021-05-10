Общество
35 минут назад
Завтра в Грязях закрывают мост
Мост будет закрыт для движения автомобилей с 11 мая по 31 августа.
Завтра в Грязях начинается капитальный ремонт путепровода на 472- м километре в районе станции Грязи-Волгоградские.
Как сообщают «Грязинские известия» со ссылкой на Юго-Восточную дирекцию инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» и главу администрации города Грязи Олега Филиппова, решение о проведении ремонта моста было принято Юго-Восточной дирекцией инфраструктуры ОАО «РЖД» по результатам обследования моста и оценки его состояния как предаварийного. В 2019 году Воронежскому проектно-изыскательному институту «Юговосжелдорпроект» - филиалу АО «Росжелдорпроект» было дано задание на проектирование капитального ремонта данного путепровода.
Рассматривались различные варианты производства работ, но в связи с конструктивными особенностями путепровода осуществить ремонт без закрытия моста для движения автомобильного транспорта не представляется возможным. Пролетные строения автодорожного путепровода выполнены из трех металлических балок, объединенных ортотропной железобетонной плитой, и являются единой конструкцией.
Согласно разработанному проекту данная плита подлежит замене. При замене части плиты уменьшается грузоподъемность пролетных строений, дальнейшая возможность эксплуатации в момент их ремонта влечет к потере устойчивости и разрушению (опрокидыванию) конструкции.
Необходимые организационно-подготовительные мероприятия подрядная организация выполнила в 2020 году. На данный момент выполнены работы по укладке кабельных коммуникаций, ремонту промежуточных стоечных опор, устройству упорной стенки опор № 0 и № 4, укреплению конусов монолитным бетоном.
В ходе капитального ремонта в текущем году заменят элементы обустройства моста и асфальтовое покрытие проезжей части, уложат тротуары, установят новые опоры освещения, сделают барьерное заграждение и новые лестничные сходы, отремонтируют стоечные опоры и пролетные строения. По окончании работ обновленный объект перейдет с баланса железной дороги в собственность муниципалитета.
Ремонт путепровода позволит в дальнейшем обеспечить безопасность движения автомобилей и поездов.
Организовать постоянно действующий безопасный переезд в границах станции Грязи-Волгоградские на время ремонта моста не представляется возможным, поскольку из-за движения поездов и маневровой работы на станции он большую часть времени будет закрыт, проезд по переезду будет практически невозможен.
По технологии капитального ремонта путепровод будет закрыт для движения автомобилей с 11 мая по 31 августа. Время производства работ перенесено на летние месяцы в целях совмещения со временем каникул для максимального удобства жителей района.
Для движения пешеходов ОАО «РЖД» будет оборудован пешеходный переход.
Администрация города Грязи планирует скорректировать маршруты общественного транспорта. Часть автобусов будет курсировать только в районе культиваторного завода и завода гидрооборудования. Проезд на этом маршруте будет бесплатным. Таким образом, автобусы будут довозить пассажиров до моста, после чего они по пешеходному переходу будут проходить на противоположную сторону к улице Борисоглебской, а далее направляться по нужному им маршруту в другие районы города. Также планируется движение автобуса по маршруту Комбинат - Дачи с объездом через поcёлок Красная Дубрава.
Что касается остальных транспортных средств, возможны только два пути объезда. Первое направление – через железнодорожные переезды в районе посёлка Красная Дубрава и станции Грязи-Орловские, по этому маршруту будут также курсировать автобусы в направлении сёл Коробовка, Верхний Телелюй. Второе направление - через переезд в районе станции Байгора.
Организационные мероприятия в работе аварийно-спасательных служб, «скорой» медицинской помощи позволят обеспечить их деятельность в прежнем режиме. Также для их проезда в экстренном случае будет работать служебный проезд в районе АО ВРП «Грязи».
Время производства работ перенесено на летние месяцы для максимального совмещения с каникулами, чтобы школьники и учащиеся, которые посещают общеобразовательные школы и колледж, учреждения дополнительного образования, не испытывали трудностей с проездом к ним и обратно.
Фото - vk.com
Как сообщают «Грязинские известия» со ссылкой на Юго-Восточную дирекцию инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» и главу администрации города Грязи Олега Филиппова, решение о проведении ремонта моста было принято Юго-Восточной дирекцией инфраструктуры ОАО «РЖД» по результатам обследования моста и оценки его состояния как предаварийного. В 2019 году Воронежскому проектно-изыскательному институту «Юговосжелдорпроект» - филиалу АО «Росжелдорпроект» было дано задание на проектирование капитального ремонта данного путепровода.
Рассматривались различные варианты производства работ, но в связи с конструктивными особенностями путепровода осуществить ремонт без закрытия моста для движения автомобильного транспорта не представляется возможным. Пролетные строения автодорожного путепровода выполнены из трех металлических балок, объединенных ортотропной железобетонной плитой, и являются единой конструкцией.
Согласно разработанному проекту данная плита подлежит замене. При замене части плиты уменьшается грузоподъемность пролетных строений, дальнейшая возможность эксплуатации в момент их ремонта влечет к потере устойчивости и разрушению (опрокидыванию) конструкции.
Необходимые организационно-подготовительные мероприятия подрядная организация выполнила в 2020 году. На данный момент выполнены работы по укладке кабельных коммуникаций, ремонту промежуточных стоечных опор, устройству упорной стенки опор № 0 и № 4, укреплению конусов монолитным бетоном.
В ходе капитального ремонта в текущем году заменят элементы обустройства моста и асфальтовое покрытие проезжей части, уложат тротуары, установят новые опоры освещения, сделают барьерное заграждение и новые лестничные сходы, отремонтируют стоечные опоры и пролетные строения. По окончании работ обновленный объект перейдет с баланса железной дороги в собственность муниципалитета.
Ремонт путепровода позволит в дальнейшем обеспечить безопасность движения автомобилей и поездов.
Организовать постоянно действующий безопасный переезд в границах станции Грязи-Волгоградские на время ремонта моста не представляется возможным, поскольку из-за движения поездов и маневровой работы на станции он большую часть времени будет закрыт, проезд по переезду будет практически невозможен.
По технологии капитального ремонта путепровод будет закрыт для движения автомобилей с 11 мая по 31 августа. Время производства работ перенесено на летние месяцы в целях совмещения со временем каникул для максимального удобства жителей района.
Для движения пешеходов ОАО «РЖД» будет оборудован пешеходный переход.
Администрация города Грязи планирует скорректировать маршруты общественного транспорта. Часть автобусов будет курсировать только в районе культиваторного завода и завода гидрооборудования. Проезд на этом маршруте будет бесплатным. Таким образом, автобусы будут довозить пассажиров до моста, после чего они по пешеходному переходу будут проходить на противоположную сторону к улице Борисоглебской, а далее направляться по нужному им маршруту в другие районы города. Также планируется движение автобуса по маршруту Комбинат - Дачи с объездом через поcёлок Красная Дубрава.
Что касается остальных транспортных средств, возможны только два пути объезда. Первое направление – через железнодорожные переезды в районе посёлка Красная Дубрава и станции Грязи-Орловские, по этому маршруту будут также курсировать автобусы в направлении сёл Коробовка, Верхний Телелюй. Второе направление - через переезд в районе станции Байгора.
Организационные мероприятия в работе аварийно-спасательных служб, «скорой» медицинской помощи позволят обеспечить их деятельность в прежнем режиме. Также для их проезда в экстренном случае будет работать служебный проезд в районе АО ВРП «Грязи».
Время производства работ перенесено на летние месяцы для максимального совмещения с каникулами, чтобы школьники и учащиеся, которые посещают общеобразовательные школы и колледж, учреждения дополнительного образования, не испытывали трудностей с проездом к ним и обратно.
Фото - vk.com
я так думаю
Местный Перец