Ветер в Липецке валит деревья

На улице Терешковой дерево упало рядом с машинами.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

У забора школы №47 в Липецке сильный ветер повалил дерево. По сообщению очевидцев, оно упало рядом с несколькими автомобилями, припаркованными у дома №34/3 на улице Валентины Терешковой. По счастливой случайности, никто не пострадал. Машины тоже уцелели.



Напомним, в течение дня 10 мая и первой половине ночи 11 мая ожидается усиление северного ветра с порывами 15-18 метров в секунду.