Происшествия
45 минут назад
Ветер в Липецке валит деревья
На улице Терешковой дерево упало рядом с машинами.
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У забора школы №47 в Липецке сильный ветер повалил дерево. По сообщению очевидцев, оно упало рядом с несколькими автомобилями, припаркованными у дома №34/3 на улице Валентины Терешковой. По счастливой случайности, никто не пострадал. Машины тоже уцелели.
Напомним, в течение дня 10 мая и первой половине ночи 11 мая ожидается усиление северного ветра с порывами 15-18 метров в секунду.
Напомним, в течение дня 10 мая и первой половине ночи 11 мая ожидается усиление северного ветра с порывами 15-18 метров в секунду.
с Боринское
Юрий
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