Происшествия

45 минут назад

Ветер в Липецке валит деревья

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#ветер #дерево
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На улице Терешковой дерево упало рядом с машинами.

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У забора школы №47 в Липецке сильный ветер повалил дерево. По сообщению очевидцев, оно упало рядом с несколькими автомобилями, припаркованными у дома №34/3 на улице Валентины Терешковой. По счастливой случайности, никто не пострадал. Машины тоже уцелели.

Напомним, в течение дня 10 мая и первой половине ночи 11 мая ожидается усиление северного ветра с порывами 15-18 метров в секунду.
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#ветер #дерево
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Комментарии (3)

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с Боринское

19 минут назад
Второй день без света сидим. Победа???
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Юрий

21 минуту назад
А это к чему про ветер, наверное к тому, что погаснет свет, то мы не удалялись бы. Нас предупредили мол мы не виноваты в этом. Как можно сейчас писать если прорвало трубу, то водопровод построен ещё советским союзом и мы не виноваты что его прорвало, так и тут, советский союз не расчистил и не выпил деревья где проходит ЛЭП. Я так всё это понимаю, да наверное не я только. Во всём виноват СССР, НО НИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ.
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Понаставят драндулетов

31 минуту назад
Дереву негде упасть.
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