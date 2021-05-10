Происшествия
сегодня, 10:57
Под Липецком насмерть сбили 17-летнего парня
ДТП произошло сегодня ночью.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня в 0:30 в Липецком районе на 19-м километре дороги Липецк-Данков 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», сбила 17-летнего юношу.
От полученных травм парень скончался на месте ДТП.
От полученных травм парень скончался на месте ДТП.
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