Под Липецком насмерть сбили 17-летнего парня

ДТП произошло сегодня ночью.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня в 0:30 в Липецком районе на 19-м километре дороги Липецк-Данков 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», сбила 17-летнего юношу.



От полученных травм парень скончался на месте ДТП.