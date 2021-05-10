Происшествия

сегодня, 10:57

Под Липецком насмерть сбили 17-летнего парня

19 3276
#ДТП
6
Под Липецком насмерть сбили 17-летнего парня

ДТП произошло сегодня ночью.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня в 0:30 в Липецком районе на 19-м километре дороги Липецк-Данков 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», сбила 17-летнего юношу.

От полученных травм парень скончался на месте ДТП. 
19 3276
#ДТП
6

Комментарии (19)

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Автохам

3 минуты назад
12 стульев, трасса для водителей, а не для пешеходов. Жаль парня
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Вика

4 минуты назад
Пора снижать нештрафуемый порог и повышать штрафы за превышение. Сколько можно.
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Близкая подруга

4 минуты назад
Люди!!! Остановитесь!!! Какие закладки? Вы знаете этого человека лично, чтобы судить о нем? Это светлой души человек, никогда никому зла не желал. Побойтесь Бога писать такие гадости. Как же раньше родители по молодости ходили пешком с дискотек по той же трассе? В данной ситуации все аналогично, только, к сожалению, закончилось все трагично.
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Ольга

8 минут назад
В последнее время,читаю ленту новостей,кажется ,будто водители устроили за пешеходами охоту.А пешеходы думают,что у них 7 жизней. Жалко молодого парня,и жалко женщину водителя,у неё так же наверняка есть дети.Водители,поумерьте свой пыл,а пешеходы-разуйте глаза и выньте наушники из ушей!!!!Соболезнование родителям погибшего парня.
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12 стульев

9 минут назад
А теперь поставим вопрос по другому. Что делала женщина в полпервого ночи на трассе?? Пора бы уж с семьёй, дома быть.
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гостья

12 минут назад
Мимо проходил, Упырь это ты недоделанный,пишешь бред всякий.
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Вика

14 минут назад
В таких случаях надо освобождать водителей от ответственности.Темнота нечего же не видно и остановить авто быстро очень трудно.
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Гость...

15 минут назад
Гость, дружище ты помолчи лучше, это друг мой и ты поверь мне не ровняй ему этот парень с широкой улыбкой и добрым сердцем, и человек с большой буквы!
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Мимо проходил

21 минуту назад
Сколько таких упырей, ночью во всем черном идут по дороге.надень жилет и жил бы
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Знающий

23 минуты назад
Ну как можно в 0.30 в темноте, а если еще и в темной одежде был увидеть человека. Осуждать женщину думаю ни к чему. Многие водители сами понимают как трудно за рулем в темное время суток. Парня жалко, но как он оказался на дороге в такое время и не слышал звук машины тоже непонятно. Царствие Небесное парню. Страшно конечно,что он предстанет на суде Божьем и спросят его а что ты делал в свой последний день? Кто-то был в храме на причастии, кто-то помог человеку и поздно шел домой, а кто-то бухал и веселился. Какими мы предстанем-вот самое страшное. Родителям соболезнования и усиленных молитв за сына. Ведь очень страшно умереть внезапной смертью, а еще если без покаяния. Помогите ему вашей родительской молитвой
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