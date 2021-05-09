Погода в Липецке

56 минут назад

В Липецке ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду

366
В Липецке ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду
В течение дня 9 мая и первой половины ночи 10 мая ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 16 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

в управлении напомнили, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
366

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области до +16
#ветрено #дождь
4
В Липецкой области до +16

сегодня, 14:38

Погода в Липецке
В Липецкую область возвращаются дожди
10
В Липецкую область возвращаются дожди

06.05.2021 18:17

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо, ветрено и до +23
#потепление
16
В Липецкой области сухо, ветрено и до +23

05.05.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области прекратятся дожди и потеплеет до +20
19
В Липецкой области прекратятся дожди и потеплеет до +20

04.05.2021 17:46

Погода в Липецке
В Липецкой области станет заметно прохладнее
#погода
11
В Липецкой области станет заметно прохладнее

03.05.2021 17:57

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой дождь, гроза и до +23
#облачно #дождь #гроза
13
В Липецкой области небольшой дождь, гроза и до +23

02.05.2021 15:57

Погода в Липецке