В Липецке ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду

В течение дня 9 мая и первой половины ночи 10 мая ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 16 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



в управлении напомнили, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

