Общество

21 минуту назад

В Измайловском районе горел дом

84
#Пожар
В Измайловском районе горел дом
3 мая произошел пожар в жилом доме в селе Шереметьево Измалковского района, на  ул. Речная.

На тушение пожара направлялось два отделения пожарной охраны. Пострадавших нет .

В результате пожара уничтожены сгораемые  конструкции жилого дома по всей площади. На месте работают сотрудники пожарного надзора для установления причины пожара, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
84
#Пожар

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