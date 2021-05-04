Общество
21 минуту назад
В Измайловском районе горел дом
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3 мая произошел пожар в жилом доме в селе Шереметьево Измалковского района, на ул. Речная.
На тушение пожара направлялось два отделения пожарной охраны. Пострадавших нет .
В результате пожара уничтожены сгораемые конструкции жилого дома по всей площади. На месте работают сотрудники пожарного надзора для установления причины пожара, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
На тушение пожара направлялось два отделения пожарной охраны. Пострадавших нет .
В результате пожара уничтожены сгораемые конструкции жилого дома по всей площади. На месте работают сотрудники пожарного надзора для установления причины пожара, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
84