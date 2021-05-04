В Измайловском районе горел дом

3 мая произошел пожар в жилом доме в селе Шереметьево Измалковского района, на ул. Речная.



На тушение пожара направлялось два отделения пожарной охраны. Пострадавших нет .



В результате пожара уничтожены сгораемые конструкции жилого дома по всей площади. На месте работают сотрудники пожарного надзора для установления причины пожара, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.

