В России

20 минут назад

Половине работодателей в России не понравилось решение Путина о длинных майских праздниках

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#майские праздники

Продление майских праздников не поддерживают более половины работодателей.

Больше половины работодателей в России (54%) пока не решили, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными, - говорится в экспресс-исследовании Headhunter.

Пятая часть работодателей в РФ продолжит работать с 4 по 7 мая. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%, - передает РИА Новости.

Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.

Ранее президент России Владимир Путин 23 апреля поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса и объявил дни с 1 по 10 мая выходными, подписав соответствующий указ, согласно которому установил с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.

Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.

Изначально граждане РФ должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.
22
#майские праздники

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