В Становлянском районе в двойном столкновении погиб 35-летний водитель
За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области один человек погиб, и двое — пострадали.
30 января в Ельце на улице Кротевича 31-летний водитель «Киа» совершил наезд на 13-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали.
31 января в Хлевенском районе на трассе «Дон» 20-летний водитель «Фольксвагена» совершил наезд на световую опору. Водитель доставили в больницу.
За три дня на дорогах области зарегистрированы еще 112 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
