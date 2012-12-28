В Становлянском районе в двойном столкновении погиб 35-летний водитель

За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области один человек погиб, и двое — пострадали.



31 января в Становлянском районе на трассе «Дон» легковой автомобиль «Фольксваген» под управлением 35-летнего столкнулся с грузовиком «КамАЗ» и еще одним «Фольксвагеном». От полученных в аварии травм водитель первого автомобиля погиб на месте.30 января в Ельце на улице Кротевича 31-летний водитель «Киа» совершил наезд на 13-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали.31 января в Хлевенском районе на трассе «Дон» 20-летний водитель «Фольксвагена» совершил наезд на световую опору. Водитель доставили в больницу.За три дня на дорогах области зарегистрированы еще 112 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.