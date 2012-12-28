Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Полицейские нашли стрелков с улицы Звездной
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, домофон они расстреляли рано утром 28 января из пневматического пистолета. Жильцы дома обнаружили следы выстрелов и в лифте.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, одному из задержанных 17 лет, другому 18 лет (именно он и стрелял). Молодых людей привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы на того кто помладше, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: пресс-служба УМВД России по Липецкой области
