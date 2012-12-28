Все новости
Происшествия
1035
сегодня, 12:43
6

Полицейские нашли стрелков с улицы Звездной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Участковые уполномоченные отдела полиции № 8 по Липецку задержали двоих липчан, которые расстреляли домофон в подъезде на улице Звездной, ¾.







Напомним, домофон они расстреляли рано утром 28 января из пневматического пистолета. Жильцы дома обнаружили следы выстрелов и в лифте.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, одному из задержанных 17 лет, другому 18 лет (именно он и стрелял). Молодых людей привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы на того кто помладше, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба УМВД России по Липецкой области
Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алькаш
6 минут назад
Малолетки неразумные.Наказать родителей,шалунов пожурить.
Ответить
Гость
41 минуту назад
Повреждение чужого имущества
Ответить
Мизантроп
48 минут назад
Молодцы что нашли. Но нужно сажать а не ждать когда по людям начнут стрелять и грабить!
Ответить
Александр Н.
49 минут назад
Молодцы оперативно задержали,теперь дело за правосудием,чтобы серьезно наказали,чтобы дело не только уговорами закончилось и показать другим ,что любое преступление наказуемо и неотвратимо.
Ответить
Ну
59 минут назад
Какое ж это мелкое? Незаконное хранение оружия - это уже статья. Да ещё и стреляли.
Ответить
Олег
26 минут назад
Какое не законное хранение это пневматика законы почитай потом пиши
Ответить
