Происшествия
471
49 минут назад
Междугородний автобус и легковушка столкнулись в селе Талица
Пострадал один человек.
По предварительным данным, в ДТП пострадала 40-летняя женщина из легкового автомобиля. Была госпитализирована.
— В автобусе в момент происшествия пассажиров не было. Причины и обстоятельства столкновения выясняют сотрудники Госавтоинспекции, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
