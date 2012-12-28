Междугородний автобус и легковушка столкнулись в селе Талица

Пострадал один человек.

В селе Талица Елецкого района столкнулись автобус маршрута «Елец-Красное» и «Лада Ларгус».По предварительным данным, в ДТП пострадала 40-летняя женщина из легкового автомобиля. Была госпитализирована.— В автобусе в момент происшествия пассажиров не было. Причины и обстоятельства столкновения выясняют сотрудники Госавтоинспекции, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.