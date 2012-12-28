Все новости
Происшествия
201
сегодня, 17:25
1

«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд

Сначала 19-летнего водителя пыталась выгородить его мать, которая заявила, что это она была за рулём.

Грязинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, которое произошло рано утром 23 ноября прошлого года в Грязинском районе на проселочной дороге по пути с базы отдыха «Бригантина» по направлению к Липецку.

Напомним, на дороге Липецк – Грязи 19-летний водитель автомобиля «Хавейл» не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В аварии погиб 19-летний пассажир. На месте ДТП оказалась 42-летняя мать водителя, которая попыталась выгородить сына и заявила, что это она была за рулём. Но правда выяснилась практически сразу.

«По версии следствия, 19-летний местный житель за рулем автомобиля «Хавейл», в котором также находились трое его знакомых, не справился с управлением и врезался в дерево. От удара машину разорвало на части. Находившийся на заднем сиденье 19-летний пассажир погиб. Преступление расследовано органами МВД», – сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Ilotb453SUOO4-SIPPlPfKkClFv_s_MsDHvi2xYlvpfONCgLw9wYWPut0dNex-cdNzbTcsxaSeg5QxFrwAmALZ0b.jpg

Действия 19-летнего водителя квалифицированы следствием по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Парню грозит до пяти лет лишения свободы с лишением прав на срок до 3 лет.
ДТП
