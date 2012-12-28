За неделю ОРВИ заболели 5343 человека

У 52 человек выявили грипп и у 32 — коронавирус.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 5343 случая ОРВИ, в том числе 52 случая гриппа. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, такая заболеваемость на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 49,38%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 66,9% всех случаев ОРВИ.Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирус и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом с 26 января по 1 февраля заболели 32 человека, что на 27,2% ниже уровня предыдущей недели.