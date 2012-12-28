Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Здоровье
46 минут назад
За неделю ОРВИ заболели 5343 человека
У 52 человек выявили грипп и у 32 — коронавирус.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 66,9% всех случаев ОРВИ.
Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирус и вирусы гриппа H3N2.
Коронавирусом с 26 января по 1 февраля заболели 32 человека, что на 27,2% ниже уровня предыдущей недели.
