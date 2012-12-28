Все новости
Общество
924
сегодня, 17:05
4

В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду

Первые отключения начнутся уже в час ночи.

3 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — первые отключения начнутся ночью, отключения для проведения ремонта сетей в 27 микрорайоне планируются в случае, если владелец автомобиля уберет транспорт с места работ, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 01:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям района Силикатного.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 3 по улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, №№ 40, 42, 44 по улице Л. Толстого. 
3 февраля планируется провести ремонтные работы для устранения утечки в районе дома №48 на улице Стаханова, если будет убран автомобиль, припаркованный в месте производства работ. Подачу холодной воды временно ограничат в домах №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице Катукова, №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, № 1 по улице Москаленко, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, №№ 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52 по улице Стаханова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

3 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2 по Чаплыгинскому шоссе, № 1а по улице Ангарской, №№ 1г, 3а, 3/7 по улице Базарной, обесточат частный сектор улицы Орловской, село Ильино. 
отключения
0
1
3
0
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель 27 микрорайона
15 минут назад
Автомобиль РВК видите ли помешал, а что интересно им помешало приехать раньше на трое суток, когда вода начала протекать из четырёх колодцев? А из-под земли в палисаднике вода сочится уже лет десять!!!
Ответить
Житель
23 минуты назад
Самое время для работ, сразу видно "профессионалы" ....
Ответить
Надо
50 минут назад
Сутками по плану работать.А лучше летом трубы менять,а не воровать.
Ответить
САИ
сегодня, 17:24
Опять у РВК плановые работы, даже ночью. Не смешите мои тапочки!
Ответить
