В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду

Первые отключения начнутся уже в час ночи.

3 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — первые отключения начнутся ночью, отключения для проведения ремонта сетей в 27 микрорайоне планируются в случае, если владелец автомобиля уберет транспорт с места работ, сообщили в «РВК-Липецк».С 01:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям района Силикатного.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 3 по улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, №№ 40, 42, 44 по улице Л. Толстого.3 февраля планируется провести ремонтные работы для устранения утечки в районе дома №48 на улице Стаханова, если будет убран автомобиль, припаркованный в месте производства работ. Подачу холодной воды временно ограничат в домах №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице Катукова, №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, № 1 по улице Москаленко, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, №№ 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52 по улице Стаханова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2 по Чаплыгинскому шоссе, № 1а по улице Ангарской, №№ 1г, 3а, 3/7 по улице Базарной, обесточат частный сектор улицы Орловской, село Ильино.