53 минуты назад
НЛМК — в числе лидеров рейтинга ответственности крупных компаний перед сотрудниками
Группа НЛМК вошла в число лидеров рейтинга ответственного отношения к сотрудникам по версии агентства AK&M.
Исследование отмечает, что Группа НЛМК предлагает своим сотрудникам большой объем социальной поддержки. Она включает расширенную медицинскую страховку, отдых в санаториях, компенсацию питания, сотовой связи и занятий спортом.
Помимо НЛМК в рейтинге участвовали «Ароса», «Норильский никель», Группа «Аэрофлот», «Лукойл», «Полюс», «СИБУР», «Фосагро», «Яндекс» и еще несколько десятков крупных российских компаний.
Напомним, по итогам 2025 года Группа НЛМК вошла в тройку лучших промышленных компаний для сотрудников по версии hh.ru, получила «платиновый» статус Forbes как лучший работодатель России и стала победителем в рейтинге РБК.
