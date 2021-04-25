Происшествия

34 минуты назад

Иномарка вылетела с трассы после столкновения с «ГАЗелью»

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#авария #ДТП
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Иномарка вылетела с трассы после столкновения с «ГАЗелью»

Авария произошла на усманской трассе, недалеко от поворота на лагерь «Прометей».

В воскресенье утром на трассе «Липецк – Усмань» произошла авария. В двух километрах от поворота к лагерю «Прометей» столкнулись «ГАЗель» и автомобиль «Фольксваген Поло», сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. Иномарка от столкновения вылетела с трассы в кювет.

К ликвидации последствий аварии привлекали одно отделение пожарных. В ДТП есть один пострадавший, помощь медиков потребовалась мужчине из иномарки.

Последствия аварии сняли на видео.

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#авария #ДТП
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