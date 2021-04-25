Происшествия
34 минуты назад
Иномарка вылетела с трассы после столкновения с «ГАЗелью»
Авария произошла на усманской трассе, недалеко от поворота на лагерь «Прометей».
В воскресенье утром на трассе «Липецк – Усмань» произошла авария. В двух километрах от поворота к лагерю «Прометей» столкнулись «ГАЗель» и автомобиль «Фольксваген Поло», сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. Иномарка от столкновения вылетела с трассы в кювет.
К ликвидации последствий аварии привлекали одно отделение пожарных. В ДТП есть один пострадавший, помощь медиков потребовалась мужчине из иномарки.
Последствия аварии сняли на видео.
К ликвидации последствий аварии привлекали одно отделение пожарных. В ДТП есть один пострадавший, помощь медиков потребовалась мужчине из иномарки.
Последствия аварии сняли на видео.