Общество

51 минуту назад

Перекрытие улицы Зегеля вновь перенесено

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#дороги #ремонт
Перекрытие улицы Зегеля вновь перенесено
Перекрытие улицы Зегеля в Липецке для предстоящего ремонта дорожного полотна вновь переносится — в ночь с 26 на 27 апреля. Но это не точно.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка со ссылкой на подрядчика, это связано с погодными условиями – в выходные дни ожидаются дожди. 

- При этом подрядчик заверил, что перенос начала ремонта не скажется на его сроках, он так же обязуется выполнить полный объём работ летом. О точной дате будет сообщено дополнительно, - рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Ранее улицу Зегеля планировали перекрыть в ночь с 23 на 24 апреля. В профильных департаментах администрации города уже проработали варианты объезда ремонтируемой магистрали и изменения в схемы движения городских автобусов. Они начнут действовать с первого дня введения ограничения проезда.

Ремонт проезжей части и пешеходных зон на улице Зегеля проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также на всем протяжении улицы  заменят дождеприемные решетки, обновят бордюры, дорожные знаки и разметку.
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#дороги #ремонт

Комментарии (2)

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Бэтти Буп

16 минут назад
Лучше в следующем году начать... В 2022...)
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Липчанин

47 минут назад
Может пока Плеханова почините?
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