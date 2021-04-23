Перекрытие улицы Зегеля вновь перенесено

Перекрытие улицы Зегеля в Липецке для предстоящего ремонта дорожного полотна вновь переносится — в ночь с 26 на 27 апреля. Но это не точно.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка со ссылкой на подрядчика, это связано с погодными условиями – в выходные дни ожидаются дожди.



- При этом подрядчик заверил, что перенос начала ремонта не скажется на его сроках, он так же обязуется выполнить полный объём работ летом. О точной дате будет сообщено дополнительно, - рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии.



Ранее улицу Зегеля планировали перекрыть в ночь с 23 на 24 апреля. В профильных департаментах администрации города уже проработали варианты объезда ремонтируемой магистрали и изменения в схемы движения городских автобусов. Они начнут действовать с первого дня введения ограничения проезда.



Ремонт проезжей части и пешеходных зон на улице Зегеля проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также на всем протяжении улицы заменят дождеприемные решетки, обновят бордюры, дорожные знаки и разметку.

