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Липецкая вечЁрка: задержание участников незаконной акции, 9 протоколов на одного водителя и дата выпускного
Сегодня, 22 апреля, стало известно о задержании 11 участников незаконной акции, которая состоялась в накануне, на водителя-нарушителя составили сразу 9 протоколов, и в Липецке почти определились с датой выпускного.
Сегодня подсчитали точное количество задержанных, их оказалось 11, в том числе двое несовершеннолетних. Дела двух участников еще вчера направили в Советский суд. Одну женщину осудили по статье 20.2 ч.2 КаАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Ей назначили штраф в 10 000 рублей. Материалы на другого участника суд вернул обратно.
И еще немного политики. В Долгоруковском районе никак не могут определиться с руководителем. Второй раз там не состоялся конкурс на место главы районной администрации. Нет желающих. Теперь обещают предпринять третью попытку.
— Я готов возглавить район. Куда нести документы? — не растерялся Артурчик.
— Неужели во всём Долгоруковском районе нет безработных желающих трудоустроится главой района? — поинтересовался Дед Макар.
— Это расстрельная должность, наверное. Идиотов нет, — ответила ему Шапокляк.
У чиновников работа тяжелая. Много соблазнов. Бывшего начальника отдела культуры администрации Добринского района Виктора Паршина, к примеру, суд потребовал вернуть 450 000 рублей, которые он получил в виде взятки за то, что предоставил преференции одной из фирм.
За эту взятку его уже осудили, пенсионеру надо выплатить 2 400 000 рублей. К этой сумме теперь приплюсовали и размер самой взятки. Деньги пойдут в доход государства.
И еще про одну взяточницу. Теперь уже бывшая главный медик-эксперта Липецкой области потребовала с пациентки взятку в 200 000 рублей за то, чтобы назначить ей вторую группу инвалидности. Но не фортануло. Суд потребовал от эксперта заплатить в пользу государства 450 000 рублей.
Шофер-антирекордсмен появился на липецких улицах. Полицейские составили на него аж 9 протоколов. Погоня за 21-летним водителем автомобиля «ВАЗ-2105», который еще и стал участником ДТП, попала на видео и получила широкий резонанс.
Всего же за последние сутки на дорогах Липецкой области в ДТП пострадал один человек. В Задонске столкнулись автомобили «Хендай» с 29-летней женщиной за рулем и «Лада-Гранта» под управлением 55-летнего водителя. Женщина-водитель получила травмы.
Необычное происшествие сняли на видео в одном из липецких дворов. Во время ремонта дороги на улице Неделина рабочие вручную перенесли мешающий им автомобиль. Автомобиль не пострадал. Как выяснилось позже, дорожникам довольно часто приходится перемещать таким образом транспортные средства. Они уже привыкли.
Уже точно известно, что 22 мая в Липецких школах состоится последний звонок. Все будет по-старинке: линейки либо в школе, либо на улице. Это зависит от погоды.
А выпускной вроде намечен на 25 июня. С большой долей вероятности можно сказать, что он состоится в традиционном формате, так как уже вовсю ведется подготовка к «Липецким зорям — 2021». Однако точно никто ничего не гарантирует. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
В прошлом году сначала все расстроились, онлайн-выпускной не зашел. Но потом все же праздник провели, да еще с большим размахом. Гуляли в Быхановом саду и на Набережной.