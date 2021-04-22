Общество
сегодня, 13:39
Выпускной в Липецке может состояться 25 июня
В каком формате пройдет праздник выпускников пока не известно.
Праздник выпускников липецких школ, по данным GOROD48, может пройти 25 июня. Официальные источники пока не могут прокомментировать эту информацию.
Нет определенности и с форматом праздника. Многое указывает, что выпускной в этом году пройдет в традиционном формате: так, ведется подготовка артистов и ведущих для «Липецких зорь — 2021». В любом случае формат праздника и его дата зависят от эпидемической ситуации, которую спрогнозировать невозможно.
Напомним, что в 2020 году праздник «Липецкие зори» отменили из-за COVID-ограничений. Но выпускников школ Липецка без праздника не оставили. 31 июля на Набережной и в парке «Быханов сад» для них провели концерт и запустили салют.
Нет определенности и с форматом праздника. Многое указывает, что выпускной в этом году пройдет в традиционном формате: так, ведется подготовка артистов и ведущих для «Липецких зорь — 2021». В любом случае формат праздника и его дата зависят от эпидемической ситуации, которую спрогнозировать невозможно.
Напомним, что в 2020 году праздник «Липецкие зори» отменили из-за COVID-ограничений. Но выпускников школ Липецка без праздника не оставили. 31 июля на Набережной и в парке «Быханов сад» для них провели концерт и запустили салют.
Гость