Общество

сегодня, 13:39

Выпускной в Липецке может состояться 25 июня

1 671
#выпускной бал #Липецкие зори #коронавирус
1
Выпускной в Липецке может состояться 25 июня

В каком формате пройдет праздник выпускников пока не известно.

Праздник выпускников липецких школ, по данным GOROD48, может пройти 25 июня. Официальные источники пока не могут прокомментировать эту информацию.

Нет определенности и с форматом праздника. Многое указывает, что выпускной в этом году пройдет в традиционном формате: так, ведется подготовка артистов и ведущих для «Липецких зорь — 2021». В любом случае формат праздника и его дата зависят от эпидемической ситуации, которую спрогнозировать невозможно.

Напомним, что в 2020 году праздник «Липецкие зори» отменили из-за COVID-ограничений. Но выпускников школ Липецка без праздника не оставили. 31 июля на Набережной и в парке «Быханов сад» для них провели концерт и запустили салют.

1 671
#выпускной бал #Липецкие зори #коронавирус
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

29 минут назад
Выпускницам лет по 40
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области реконструируют братскую могилу
#могила #День Победы
В Липецкой области реконструируют братскую могилу

30 минут назад

Общество
В Липецке определили победителей Всероссийской олимпиады для школьников по географии
В Липецке определили победителей Всероссийской олимпиады для школьников по географии

сегодня, 13:49

Общество
Повреждённые элементы фонарей в Нижнем парке заменят
#благоустройство #парк
8
Повреждённые элементы фонарей в Нижнем парке заменят

сегодня, 13:41

Общество
Последний звонок прозвенит 22 мая
#Последнйи звонок #ЕГЭ
1
Последний звонок прозвенит 22 мая

сегодня, 12:57

Общество
Депутатам горсовета сообщили о проведенной мэрией реформе бега в Липецке
#экономика #финансы
6
Депутатам горсовета сообщили о проведенной мэрией реформе бега в Липецке

сегодня, 12:23

Общество
Липчан просят поделиться старыми фотографиями с советской гвоздикой
#благоустройство
5
Липчан просят поделиться старыми фотографиями с советской гвоздикой

сегодня, 11:45

Общество