Происшествия
сегодня, 10:27
На задержанного на улице Московской водителя «пятёрки» составили сразу 9 протоколов
Процесс задержания попал в соцсети.
Напомним, 20 апреля в соцсетях появились многочисленные видео задержания на улице Московской. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» попытался скрыться от сотрудников полиции, и в ходе погони совершил ДТП. Его задержали сотрудники городского отдела ГИБДД.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на нарушителя составили сразу 9 административных протоколов. Пытаясь уйти от автоинспекторов, водитель «пятёрки» столкнулся с двумя припаркованными машинами.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на нарушителя составили сразу 9 административных протоколов. Пытаясь уйти от автоинспекторов, водитель «пятёрки» столкнулся с двумя припаркованными машинами.
- 20 апреля на улице Московской экипаж отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Липецку заметил автомобиль «ВАЗ-2105», который грубо нарушал правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - На законное требование автоинспекторов водитель машины не отреагировал и попытался уйти. Во время погони водитель «ВАЗа» столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. Нарушитель был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Им оказался 21-летний житель Задонского района. Мужчина был в нетрезвом виде.
На водителя составили 9 административных протоколов. Также полицейские установили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.
Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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Гость
Анна Ванна
Таких