На задержанного на улице Московской водителя «пятёрки» составили сразу 9 протоколов

Процесс задержания попал в соцсети.

- 20 апреля на улице Московской экипаж отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Липецку заметил автомобиль «ВАЗ-2105», который грубо нарушал правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - На законное требование автоинспекторов водитель машины не отреагировал и попытался уйти. Во время погони водитель «ВАЗа» столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. Нарушитель был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Им оказался 21-летний житель Задонского района. Мужчина был в нетрезвом виде.







На водителя составили 9 административных протоколов. Также полицейские установили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.







Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области

