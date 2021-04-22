Происшествия

сегодня, 10:27

На задержанного на улице Московской водителя «пятёрки» составили сразу 9 протоколов

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#ДТП
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На задержанного на улице Московской водителя «пятёрки» составили сразу 9 протоколов

Процесс задержания попал в соцсети.

Напомним, 20 апреля в соцсетях появились многочисленные видео задержания на улице Московской. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» попытался скрыться от сотрудников полиции, и в ходе погони совершил ДТП. Его задержали сотрудники городского отдела ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на нарушителя составили сразу 9 административных протоколов. Пытаясь уйти от автоинспекторов, водитель «пятёрки» столкнулся с двумя припаркованными машинами.

- 20 апреля на улице Московской экипаж отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Липецку заметил автомобиль «ВАЗ-2105», который грубо нарушал правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - На законное требование автоинспекторов водитель машины не отреагировал и попытался уйти. Во время погони водитель «ВАЗа» столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. Нарушитель был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Им оказался 21-летний житель Задонского района. Мужчина был в нетрезвом виде.



На водителя составили 9 административных протоколов. Также полицейские установили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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#ДТП
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Комментарии (4)

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63551

34 минуты назад
Сотрудникам ГИБДД за оперативность уважение.
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Гость

37 минут назад
Ещё и наверное страховки не было у колхозника
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Анна Ванна

сегодня, 10:49
аХтАр, Баден-Баден - это название города, а не пластинку заело. Сколько раз на 20 строчках можно повторять одно и то же?
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Таких

сегодня, 10:41
водителей нужно лишать прав управления транспортом лет на десять, пока не поумнеют...
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