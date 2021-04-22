Политика

57 минут назад

В ходе несогласованной акции задержаны 11 человек

2 802
#несанкционированная акция #Алексей Навальный
В ходе несогласованной акции задержаны 11 человек

Двое из них – несовершеннолетние.

Стали известны точные данные по числу задержанных в хоте несогласованной властями акции сторонников  Алексея Навального. 

По данным источника GOROD48, официально говорится об одиннадцати задержанных в районе Городища 21 апреля. Двое из них оказались несовершеннолетними.

Задержания участников шествия начались после того, как несколько его участников достали плакаты

Напомним, колонна, по оценке властей из двухсот человек, прошла от площади Победы по улице Неделина, Фрунзе и Советской до Комсомольского пруда, откуда вышла к Городищу. На протяжении пути следования участников шествия сопровождали сотрудники полиции и Росгвардии. По пути следования инспекторы ДПС перекрывали движение, чтобы исключить дорожно-транспортные происшествия с участием акционистов.
2 802
#несанкционированная акция #Алексей Навальный

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Владимир

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Галина

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