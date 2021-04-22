16 минут назад
Женщина-водитель пострадала в столкновении двух легковушек
За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
20 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3455 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восьмерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 77.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксированы 14 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.