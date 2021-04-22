Происшествия

16 минут назад

Женщина-водитель пострадала в столкновении двух легковушек

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#авария #ДТП
Женщина-водитель пострадала в столкновении двух легковушек

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 апреля в Задонске на перекрестке улиц Комсомольской и Володарского столкнулись автомобили «Хендай» с 29-летней женщиной за рулем и «Лада-Гранта» под управлением 55-летнего водителя. В аварии женщина-водитель получила травмы.

20 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3455 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восьмерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 77.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 14 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

269
#авария #ДТП

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