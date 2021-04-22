Общество

35 минут назад

В Липецке дорожные рабочие вручную подвинули помешавший им автомобиль

4 599
#дорога #ремонт
2

Необычный инцидент попал на видео.

Загрузка плеера
Сегодня днём жители улицы Неделина стали свидетелями необычного инцидента.

На парковке рядом с домом №61 по улице Неделина укладывали асфальт. Рабочим мешала одна из припаркованных машин. Тогда восемь человек вручную перенесли автомобиль на новое место.

- Наверное, этого можно было бы избежать, если заранее огородить территорию для работ, я считаю, что это произвол дорожников — машину так можно было и помять, - отметила автор видео.

D1E5022F-E528-4B81-AB6E-815C62EC3B94.jpeg

Как сообщили GOROD48 в управляющей компании «Умный дом», которая обслуживает дом №61 на улице Неделина, обычно жильцов о проведении тех или иных работ и о необходимости убрать машины предупреждают через чат в «WhatsApp», но на этот раз предупреждение не распространяли — потому что просьб от подрядчика не поступало.

— Никого не предупредили, машины убрать не попросили, — возмущаются липчане. — Прежде чем начать переносить автомобиль, дорожные рабочие стучали по его колёсам — надеялись, что владелец среагирует на сигнализацию. Но никто не вышел. Тогда его просто решили подвинуть вручную. Рядом с этим местом — три банка, так что это могла быть машина не только жильцов дома, но и клиентов кредитных учреждений.

По данным GOROD48, когда хозяин машины объявился, то очень удивился тому, как теперь стоит его автомобиль, и долго его осматривал на повреждения. Но, судя по всему, их не обнаружил.

Как сообщил GOROD48 директор производившей работы воронежской компании «ДСУ-36» Хачик Григорян, прежде чем начать передвигать машину, его сотрудники пытались вызвать хозяина при помощи сигнализации, но он не вышел.

- Работы производились горячим асфальтом, и стоять и ждать, когда объявится хозяин, мы не могли, - отметил Хачик Григорян. - Мы позвонили в ГИБДД, но там отметили, что розыск собственника автомобиля - процедура не быстрая, нужно как минимум полдня. Тогда мы решили действовать сами - взять и подвинуть машину. Вообще, с такой проблемой мы сталкиваемся достаточно часто. Но обычно мы двигаем машины чуть-чуть, а тут пришлось изрядно потрудиться. А водитель мог бы и догадаться, что ставить машину там нельзя - асфальт был срезан. 


4 599
#дорога #ремонт
2

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

rcd

9 минут назад
Вот Где эти Эвакуаторы,когда надо их нет,только от Молла могут эвакуировать ,там вообще авто никому не мешают ,а здесь явно была крайняя необходимость а их нет,не дежурят они за углом в таких местах,походу у них сговор с Яшками (гаишниками),бизнес такой -нелегальный
ответить

круто ! что сказать?

16 минут назад
молодцы , ребят !! сдвиньте , пожалуйста , все машины в "городе"...
ответить

Лапоть

19 минут назад
Какой произвол? В следующий раз на штрафстоянку надо отправлять такие тарантайки. Вон На Пушкина идёт ремонт, там и знаки стоят и ограждения, по-любому бараны там паркуются, отодвигают заграждения и проезжают
ответить

Владельцу машины

20 минут назад
Горе работники не огородили заранее ремонтный участок. Могли в крайнем случае пригнать эвакуатор чтобы переставить автомобиль на другое парковочное место. Переносили за крылья, бампера, по любому крепления сломаны, а возможно и деформация металла произошла на крыльях. Владельцу надо независимую экспертизу, и на Хачика этого в суд. за порчу имущества.
ответить

Вова отдых в Сибири

21 минуту назад
Носороги решили действовать.
ответить

Еще в рубрике

По просьбе липчан «разбудили» светофор
#светофор #дорожное движение
По просьбе липчан «разбудили» светофор

13 минут назад

Общество
На светофоре возле Городища устанавливают дополнительные светодиодные конструкции
#светофор
На светофоре возле Городища устанавливают дополнительные светодиодные конструкции

сегодня, 16:54

Общество
Построенный по просьбе губернатора стадион в Военном городке стал бесхозным
#физкультура и спорт
23
Построенный по просьбе губернатора стадион в Военном городке стал бесхозным

сегодня, 16:35

Общество
Липчане жалуются на очереди в службу судебных приставов
#судебные приставы
12
Липчане жалуются на очереди в службу судебных приставов

сегодня, 16:34

Общество
В 50 домах региона идут работы по капитальному ремонту
#ФКР
В 50 домах региона идут работы по капитальному ремонту

сегодня, 16:00

Общество
В Липецкой области реконструируют братскую могилу
#могила #День Победы
В Липецкой области реконструируют братскую могилу

сегодня, 14:18

Общество