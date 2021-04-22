В Липецке дорожные рабочие вручную подвинули помешавший им автомобиль

Необычный инцидент попал на видео.

По данным GOROD48, когда хозяин машины объявился, то очень удивился тому, как теперь стоит его автомобиль, и долго его осматривал на повреждения. Но, судя по всему, их не обнаружил.





Как сообщил GOROD48 директор производившей работы воронежской компании «ДСУ-36» Хачик Григорян, прежде чем начать передвигать машину, его сотрудники пытались вызвать хозяина при помощи сигнализации, но он не вышел.





- Работы производились горячим асфальтом, и стоять и ждать, когда объявится хозяин, мы не могли, - отметил Хачик Григорян. - Мы позвонили в ГИБДД, но там отметили, что розыск собственника автомобиля - процедура не быстрая, нужно как минимум полдня. Тогда мы решили действовать сами - взять и подвинуть машину. Вообще, с такой проблемой мы сталкиваемся достаточно часто. Но обычно мы двигаем машины чуть-чуть, а тут пришлось изрядно потрудиться. А водитель мог бы и догадаться, что ставить машину там нельзя - асфальт был срезан.



Сегодня днём жители улицы Неделина стали свидетелями необычного инцидента.На парковке рядом с домом №61 по улице Неделина укладывали асфальт. Рабочим мешала одна из припаркованных машин. Тогда восемь человек вручную перенесли автомобиль на новое место.- Наверное, этого можно было бы избежать, если заранее огородить территорию для работ, я считаю, что это произвол дорожников — машину так можно было и помять, - отметила автор видео.Как сообщили GOROD48 в управляющей компании «Умный дом», которая обслуживает дом №61 на улице Неделина, обычно жильцов о проведении тех или иных работ и о необходимости убрать машины предупреждают через чат в «WhatsApp», но на этот раз предупреждение не распространяли — потому что просьб от подрядчика не поступало.— Никого не предупредили, машины убрать не попросили, — возмущаются липчане. — Прежде чем начать переносить автомобиль, дорожные рабочие стучали по его колёсам — надеялись, что владелец среагирует на сигнализацию. Но никто не вышел. Тогда его просто решили подвинуть вручную. Рядом с этим местом — три банка, так что это могла быть машина не только жильцов дома, но и клиентов кредитных учреждений.