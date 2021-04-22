Последний звонок прозвенит 22 мая

24 мая начнутся выпускные экзамены для девятиклассников, 31 мая - для одиннадцатиклассников.

Сразу после последнего звонка стартует основной период итоговой аттестации. По данным Рособрнадзора, для девятиклассников он начнётся 24 мая, для выпускников одиннадцатых классов – 31 мая. Государственный выпускной экзамен, который в 2021 году будут сдавать те, кто не планирует поступать в вузы, пройдет по двум обязательным предметам: 25 мая - по русскому языку и 28 мая – по математике.





Подготовка к ЕГЭ идёт полным ходом. Как сообщили в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, на проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в этом году в Липецкой области будет задействовано 1923 человека. В их числе 101 член государственной экзаменационной комиссии, 50 руководителей пунктов проведения экзамена, 98 технических специалистов, 1674 организатора ППЭ. Все специалисты прошли обучен. Кроме того,работы участников будут оценить около 300 региональных экспертов.





Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 22 мая в Липецке прозвенит последний звонок. Прощание со школой пройдёт в формате традиционных торжественных линеек.Как сообщили в департаменте образования администрации города, если позволит погода, линейки пройдут на улице, во дворах школ. При этом мероприятия будут организованы в соответствии с эпидемической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора.