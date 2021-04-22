Общество
23 минуты назад
Последний звонок прозвенит 22 мая
24 мая начнутся выпускные экзамены для девятиклассников, 31 мая - для одиннадцатиклассников.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 22 мая в Липецке прозвенит последний звонок. Прощание со школой пройдёт в формате традиционных торжественных линеек.
Как сообщили в департаменте образования администрации города, если позволит погода, линейки пройдут на улице, во дворах школ. При этом мероприятия будут организованы в соответствии с эпидемической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора.
Как сообщили в департаменте образования администрации города, если позволит погода, линейки пройдут на улице, во дворах школ. При этом мероприятия будут организованы в соответствии с эпидемической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора.
Сразу после последнего звонка стартует основной период итоговой аттестации. По данным Рособрнадзора, для девятиклассников он начнётся 24 мая, для выпускников одиннадцатых классов – 31 мая. Государственный выпускной экзамен, который в 2021 году будут сдавать те, кто не планирует поступать в вузы, пройдет по двум обязательным предметам: 25 мая - по русскому языку и 28 мая – по математике.
Подготовка к ЕГЭ идёт полным ходом. Как сообщили в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, на проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в этом году в Липецкой области будет задействовано 1923 человека. В их числе 101 член государственной экзаменационной комиссии, 50 руководителей пунктов проведения экзамена, 98 технических специалистов, 1674 организатора ППЭ. Все специалисты прошли обучен. Кроме того,работы участников будут оценить около 300 региональных экспертов.