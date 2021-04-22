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Главного медика-эксперта Липецкой области осудили за взятку

10 1871
#взятка
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Главного медика-эксперта Липецкой области осудили за взятку

Тамару Савинкову оштрафовали на 450 000 рублей.

Советский районный суд Липецка вынес обвинительный приговор в отношении руководителя ФКУ Главного бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области Тамары Савинковой.

Тамару Савинкову признали виновной в том, что, являясь должностным лицом, она требовала от потерпевшей, проходившей медицинскую комиссию для получения второй группы инвалидности по общему заболеванию на бессрочный срок, взятку в размере 200 000 рублей. Свое требование чиновница аргументировала тем, что в случае неоплаты указанной суммы женщину могут оставить без группы инвалидности. Опасаясь такого исхода, жертва вымогательства передала Савинковой затребованную сумму.

- Учитывая полное признание вины подсудимой, а также данные о ее личности, суд назначил виновной по части пятой статьи 290 УК РФ наказание ниже низшего предела, учитывая ее нахождение под домашним арестом, в виде штрафа на 450 000 рублей, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на 3 года, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
10 1871
#взятка
1

Комментарии (10)

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Ч

13 минут назад
"" Темный " , Вы не тёмный , Вы светлый , коль такие комменты выдаёте .
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дед

14 минут назад
Очень много "инвалидов "паркуются около "Ашана"под знаками....
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Смешной

16 минут назад
А почему не отрубили руки за взятку?450 тыс штрафа для нее это недельный заработок по недоказанным взяткам.
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Алкан с ЛТЗ

22 минуты назад
Во как, Они у нас сейчас святыми героями стали все...тьфу!
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Фокс

31 минуту назад
" Я взятки беру!" "А кто их не берёт? Эк удивил, а?" А.П.Чехов "Свадьба"
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Вова отдых в Сибири

44 минуты назад
Это не там ли Сундуков и Ко дела делали тоже?
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цирк

51 минуту назад
пол области инвалиды, с купленными справками ,а ведь к ним можно плуг трех корпусной цеплять ,так как двух, быстро выйдет из строя-БЕССОВЕСТНЫЕ ЛИЦЕМЕРЫ -жующие чужой хлеб-145 проц
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Максим

56 минут назад
одну поймали. а все остальные на своих местах остались сидеть
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Во как

сегодня, 16:59
Опять бедные голодающие врачи(
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Темный

сегодня, 16:58
К сожалению так везде и во всем, и по всей стране. Погрязли в коррупции!
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