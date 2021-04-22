Главного медика-эксперта Липецкой области осудили за взятку

Тамару Савинкову оштрафовали на 450 000 рублей.

Советский районный суд Липецка вынес обвинительный приговор в отношении руководителя ФКУ Главного бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области Тамары Савинковой.



Тамару Савинкову признали виновной в том, что, являясь должностным лицом, она требовала от потерпевшей, проходившей медицинскую комиссию для получения второй группы инвалидности по общему заболеванию на бессрочный срок, взятку в размере 200 000 рублей. Свое требование чиновница аргументировала тем, что в случае неоплаты указанной суммы женщину могут оставить без группы инвалидности. Опасаясь такого исхода, жертва вымогательства передала Савинковой затребованную сумму.



- Учитывая полное признание вины подсудимой, а также данные о ее личности, суд назначил виновной по части пятой статьи 290 УК РФ наказание ниже низшего предела, учитывая ее нахождение под домашним арестом, в виде штрафа на 450 000 рублей, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на 3 года, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.