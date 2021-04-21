Общество

сегодня, 20:34

В Липецке задержаны около десяти участников несанкционированной акции

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#несанкционированная акция #Алексей Навальный

Сегодня по центральным улицам Липецка прошли сторонники Алексея Навального.  В отличии от январских несанкционированных акций в поддержку оппозиционного политика, сегодняшняя проходила почти без эксцессов, пока протестующие не достали плакаты. 

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Полицейские автомобили выстроились на площадях Победы и Неделина за два с половиной часа до начала акции. К семи вечера площадь Победы окружили крепкие парни в штатском, казалось, что таких полицейских и их коллег в форме, будет, как это обычно случается в Липецке, больше чем протестующих.

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В 19.15 на площади появились и протестующие, которые сразу начали спускаться по улице Неделина.  Один из тех, кто шел в колонне, нес портативную колонку. Из нее звучала песня кота Базилио и лисы Алисы: «Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя». Парень с колонкой рассказал GOROD48, что просто вышел погулять и создать «позитив».

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Люди в колонне периодически хором требовали свободы Алексею Навальному и предоставления ему медицинской помощи. За ними по проезжей части двигалась полицейская техника. С Неделина колонна свернула на улицу Фрунзе и направилась с зажженными фонариками сотовых телефонов к площади Петра.

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Там их уже ждали: цепочка полицейских выстроилась за памятником императору напротив здания Сбербанка. Однако до площади колонна не дошла — протестующие свернули к Комсомольскому пруду, а от него направились к Городищу. Здесь некоторые из них достали плакаты и начались задержания: около десятка человек полицейские отвели к автозакам. Практически сразу после этого акция закончилась.

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69 4896
#несанкционированная акция #Алексей Навальный

Комментарии (69)

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Варакушка

2 минуты назад
Россия будет счастливой!
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Витек

3 минуты назад
Сколько же дармоедов за наши налоги существует. Новая форма, дубинки, автозаки, отпуски по 2 месяца (а им в это время еще и зп начисляют). И все это ради того, чтобы 2 раза в год студентов беззащитных размотать?
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Народ

5 минут назад
Протестующие ненормальные люди,включите свои мозги. Вы же выполняете задание запада по дестабилизации в стране.
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дед

6 минут назад
Хоть бы банер какой нибудь сорвали в знак протеста,а то идут как в штаны наложили.))))
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Дедушка

7 минут назад
Бабушка, да какая там Честь. Эти ребята, которые пришли даже понятия не имеют: что такое Честь. А насчет "пытаемого человека", так это просто: как начинают реже про него вспоминать, так он находит способ о себе напомнить. Вот и простое объяснение "пыткам". Грязные методы для защитника "униженных и оскорбленных".
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Гость

8 минут назад
Да никому он уже не нужен, в Москве и то только 6500 вышло, пусть сидит, лечися
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любопытный

10 минут назад
Почему "мученик"не проводит стримы из зоны в знак протеста?
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Гость

14 минут назад
сосед, полностью поддерживаю. Как в стране порядок навести (в прямом смысле), - так это нам "должны", а как наладить, так " имею право".
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БЕДНЫЙ

14 минут назад
Зри корень--- ему президентом не когда не быть .Мудрый прислушается к голосу разуму,глупый---к голосу толпы.
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Вопрос

14 минут назад
Гость, а воры любят тишину ? Воры тебе не рассказывали ?
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