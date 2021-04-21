В Липецке задержаны около десяти участников несанкционированной акции

Сегодня по центральным улицам Липецка прошли сторонники Алексея Навального. В отличии от январских несанкционированных акций в поддержку оппозиционного политика, сегодняшняя проходила почти без эксцессов, пока протестующие не достали плакаты.

Полицейские автомобили выстроились на площадях Победы и Неделина за два с половиной часа до начала акции. К семи вечера площадь Победы окружили крепкие парни в штатском, казалось, что таких полицейских и их коллег в форме, будет, как это обычно случается в Липецке, больше чем протестующих.В 19.15 на площади появились и протестующие, которые сразу начали спускаться по улице Неделина. Один из тех, кто шел в колонне, нес портативную колонку. Из нее звучала песня кота Базилио и лисы Алисы: «Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя». Парень с колонкой рассказал GOROD48, что просто вышел погулять и создать «позитив».Люди в колонне периодически хором требовали свободы Алексею Навальному и предоставления ему медицинской помощи. За ними по проезжей части двигалась полицейская техника. С Неделина колонна свернула на улицу Фрунзе и направилась с зажженными фонариками сотовых телефонов к площади Петра.Там их уже ждали: цепочка полицейских выстроилась за памятником императору напротив здания Сбербанка. Однако до площади колонна не дошла — протестующие свернули к Комсомольскому пруду, а от него направились к Городищу. Здесь некоторые из них достали плакаты и начались задержания: около десятка человек полицейские отвели к автозакам. Практически сразу после этого акция закончилась.