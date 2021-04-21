сегодня, 20:34
В Липецке задержаны около десяти участников несанкционированной акции
Сегодня по центральным улицам Липецка прошли сторонники Алексея Навального. В отличии от январских несанкционированных акций в поддержку оппозиционного политика, сегодняшняя проходила почти без эксцессов, пока протестующие не достали плакаты.
В 19.15 на площади появились и протестующие, которые сразу начали спускаться по улице Неделина. Один из тех, кто шел в колонне, нес портативную колонку. Из нее звучала песня кота Базилио и лисы Алисы: «Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя». Парень с колонкой рассказал GOROD48, что просто вышел погулять и создать «позитив».
Люди в колонне периодически хором требовали свободы Алексею Навальному и предоставления ему медицинской помощи. За ними по проезжей части двигалась полицейская техника. С Неделина колонна свернула на улицу Фрунзе и направилась с зажженными фонариками сотовых телефонов к площади Петра.
Там их уже ждали: цепочка полицейских выстроилась за памятником императору напротив здания Сбербанка. Однако до площади колонна не дошла — протестующие свернули к Комсомольскому пруду, а от него направились к Городищу. Здесь некоторые из них достали плакаты и начались задержания: около десятка человек полицейские отвели к автозакам. Практически сразу после этого акция закончилась.
Варакушка
Витек
Народ
дед
Дедушка
Гость
любопытный
Гость
БЕДНЫЙ
Вопрос