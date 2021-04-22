У экс-чиновника требуют через суд возвращения полученной взятки

Прокуратура считает, что бывший начальник отдела культуры Добринской администрации получил 450 тысяч рублей за продвижение интересов фирмы, поставляющей кинооборудование в сельские клубы и досуговые центры.

Прокурор Добринского района предъявил в суд исковое заявление о взыскании в доход государства взятки в сумме 450 000 рублей с бывшего начальника отдела культуры администрации Добринского района Виктора Паршина, переданной ему в свое время директором ООО «Плэйтайм» за способствование в заключении с МАУК «Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга» 11 договоров на поставку и монтаж кинооборудования по завышенной цене. Общая стоимость контракта составила 4 997 000 рублей.



Виктор Паршин был осужден за коррупционные преступления - взятку и превышении должностных полномочий - в прошлом году. Суд приговорил его к штрафу в размере 2 570 000 рублей, но, учитывая время содержания подсудимого под стражей, снизил для 64-летнего подсудимого сумму штрафа до 2 400 000 рублей. И теперь, выходит, пенсионеру еще придется доплатить 450 тысяч рублей по прокурорскому иску.



Бывший начальник Добринского районного отдела культуры - легендарная личность. Вот как писали о нем в районной прессе: «В 1984 году Виктор Павлович поступил на должность директора Талицкого сельского Дома культуры. Он увлекся новым делом, занялся хлопотным клубным хозяйством, но особую радость получал от репетиций хора. Он проникся и сердцем, и душой к любимому делу. Яркого директора сельского Дома культуры не могли не заметить в районе, и, не смотря на его сомнения в правильности выбора, Виктор Павлович в 1990 году был назначен руководителем отдела культуры райисполкома, а затем администрации района, которым руководил более 25 лет».



Виртуозно владеющий гармонью Виктор Паршин в 2001 году был награжден знаком отличия «За достижения в культуре», в 2006-м стал «Заслуженным работником культуры РФ», в 2014-м награжден медалью «Во славу Липецкой области».