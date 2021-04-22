Политика

сегодня, 11:53

Никто не хочет возглавить Долгоруковский район

13 1544
#Долгоруковский район #глава админирации
Никто не хочет возглавить Долгоруковский район

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы не подали ни одного заявления.

В Долгоруковском районе вновь не могли выбрать главу администрации - в конкурсную комиссию не поступило ни  одного заявления от соискателей должности. Конкурс признан не состоявшимся.

Поиск нового главы Долгоруковского района начался 29 января, когда закончились полномочия предыдущего главы Константина Моргачева. За месяц до истечения полномочий Константин Моргачев был отстранен судом от должности до конца расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при приобретении за счет бюджета квартир для детей-сирот.

В начале марта в Долгоруковском районе предприняли первую попытку найти главу администрации. Документы в конкурсную комиссию подали три человека в числе которых был и Константин Моргачев. Конкурс признан несостоявшимся: один из претендентов забрал документы, а второй не явился на заседание комиссии. 

Теперь в течение 15 дней сессия райсовета должна назначить дату новых выборов. 

Фото: официальный сайт администрации Долгоруковского района 
13 1544
#Долгоруковский район #глава админирации

Комментарии (13)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Обалдеть

11 минут назад
Сселки! У вас глава Уваркина! Вы входите в состав Липецка. Вы что - не знали? Я валяюсь, дорогая редакция!
ответить

Гость!

25 минут назад
Действительно верните Моргачева!!!! Он очень много сделал для района, Долгоруково заметно преобразилось с его приходом. Большинство селян думаю меня поддержат!!!!
ответить

Настасья

35 минут назад
Верните Моргачева! Прекрасный был глава, район хоть стал похож на район, а то кусты, да заросли, дороги наконец появились. А по поводу домой сиротам все затихло? Ничего не нашли, просто надо было убрать главу!! Странная политика!
ответить

Смекалка

38 минут назад
Все сидят на своих насиженных местах. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. А так вон Артурчик хочет !
ответить

читатель писателю

46 минут назад
никто не спорит , что должны быть чиновники, дело в их количестве и качестве, да, напишите, пожалуйста, что надо читать ,чтобы знать знание вопроса
ответить

Артурчик

51 минуту назад
Я готов возглавить район. Куда нести документы.
ответить

И смех, и грех

59 минут назад
Чудо-комментаторы опять прочли только заголовок новости? Повнимательнее, граждане, особонно последний абзац :-)
ответить

ССЁЛКИ

сегодня, 12:16
У нас нет главы,никто ещё не умер от этого.
ответить

Писатель читателю

сегодня, 12:14
Да... Вот это знание вопроса... Дорогой мой, хотите ли вы, не хотите ли, но без аппарата чиновников государство существовать не может. Оно на этом держится. Вам необходимо действительно читать. Но, вероятно, не то, что вы сейчас читаете.
ответить

Шапокляк

сегодня, 12:13
Это расстрельная должность, наверное. Идиотов нет
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В ходе несогласованной акции задержаны 11 человек
#несанкционированная акция #Алексей Навальный
2
В ходе несогласованной акции задержаны 11 человек

56 минут назад

Политика
Липецкие коммунисты молча отметили день рождения Ленина
#Ленин #памятник
24
Липецкие коммунисты молча отметили день рождения Ленина

сегодня, 10:59

Политика
Партия «Новые люди» открыла чаты бесплатной медицинской помощи
#Новые люди
13
Партия «Новые люди» открыла чаты бесплатной медицинской помощи

сегодня, 09:13

Политика
Самым богатым депутатом оказалась сестра мэра Липецка
#декларация #депутаты #рейтинг
159
Самым богатым депутатом оказалась сестра мэра Липецка

15.04.2021 11:55

Общество
С исторического здания в центре Липецка исчез баннер «Единой России»
#благоустройство
29
С исторического здания в центре Липецка исчез баннер «Единой России»

06.04.2021 14:02

Политика
Липецкие производители обязались отгружать региональным торговым сетям по 20 тысяч сахара до осени
#сахар #цены
38
Липецкие производители обязались отгружать региональным торговым сетям по 20 тысяч сахара до осени

05.04.2021 18:53

Политика