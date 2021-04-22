Политика
сегодня, 11:53
Никто не хочет возглавить Долгоруковский район
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы не подали ни одного заявления.
В Долгоруковском районе вновь не могли выбрать главу администрации - в конкурсную комиссию не поступило ни одного заявления от соискателей должности. Конкурс признан не состоявшимся.
Поиск нового главы Долгоруковского района начался 29 января, когда закончились полномочия предыдущего главы Константина Моргачева. За месяц до истечения полномочий Константин Моргачев был отстранен судом от должности до конца расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при приобретении за счет бюджета квартир для детей-сирот.
В начале марта в Долгоруковском районе предприняли первую попытку найти главу администрации. Документы в конкурсную комиссию подали три человека в числе которых был и Константин Моргачев. Конкурс признан несостоявшимся: один из претендентов забрал документы, а второй не явился на заседание комиссии.
Теперь в течение 15 дней сессия райсовета должна назначить дату новых выборов.
Фото: официальный сайт администрации Долгоруковского района
Поиск нового главы Долгоруковского района начался 29 января, когда закончились полномочия предыдущего главы Константина Моргачева. За месяц до истечения полномочий Константин Моргачев был отстранен судом от должности до конца расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при приобретении за счет бюджета квартир для детей-сирот.
В начале марта в Долгоруковском районе предприняли первую попытку найти главу администрации. Документы в конкурсную комиссию подали три человека в числе которых был и Константин Моргачев. Конкурс признан несостоявшимся: один из претендентов забрал документы, а второй не явился на заседание комиссии.
Теперь в течение 15 дней сессия райсовета должна назначить дату новых выборов.
Фото: официальный сайт администрации Долгоруковского района
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