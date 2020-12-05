Происшествия
вчера, 17:57
Суд отстранил главу Долгоруковского района от должности
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до окончания расследования уголовного дела о коррупции.
Тербунский районный суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Липецкой области Андрея Бабкина об отстранении от должности главы Долгоруковского района Константина Моргачева на период расследования уголовного дела, фигурантом которого тот является.
Напомним, что Константину Моргачеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ («злоупотребление полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления»). По версии следствия, глава Долгоруковского района злоупотребил должностными полномочиями в ходе приобретения в деревне Екатериновка трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо для него завышенной стоимости. В СКР региона считают, что приобретенные за счет средств областного и районного бюджетов помещения были ненадлежащего качества. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в общей сумме более 1,7 миллиона рублей, а также нарушены права сирот, которые с 2015 года не могут пользоваться жилыми помещениями (квартиры не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам).
- Следствие считает, что обвиняемый, зная о ненадлежащем качестве квартир, на протяжении более чем пяти лет претензионной работы с их поставщиком не вел. В ходе следствия глава района свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался. Вместе с тем следствие располагает достаточными доказательствами его вины. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого следствие ходатайствует о временном отстранении обвиняемого от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Следствие считает, что обвиняемый, зная о ненадлежащем качестве квартир, на протяжении более чем пяти лет претензионной работы с поставщиком не вел.
Возможно, Константин Моргачев оспорит вынесенное районным судом решение в суде высшей инстанции.
фото: Инстаграмм Константина Моргачева
Напомним, что Константину Моргачеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ («злоупотребление полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления»). По версии следствия, глава Долгоруковского района злоупотребил должностными полномочиями в ходе приобретения в деревне Екатериновка трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо для него завышенной стоимости. В СКР региона считают, что приобретенные за счет средств областного и районного бюджетов помещения были ненадлежащего качества. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в общей сумме более 1,7 миллиона рублей, а также нарушены права сирот, которые с 2015 года не могут пользоваться жилыми помещениями (квартиры не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам).
- Следствие считает, что обвиняемый, зная о ненадлежащем качестве квартир, на протяжении более чем пяти лет претензионной работы с их поставщиком не вел. В ходе следствия глава района свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался. Вместе с тем следствие располагает достаточными доказательствами его вины. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого следствие ходатайствует о временном отстранении обвиняемого от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Следствие считает, что обвиняемый, зная о ненадлежащем качестве квартир, на протяжении более чем пяти лет претензионной работы с поставщиком не вел.
Возможно, Константин Моргачев оспорит вынесенное районным судом решение в суде высшей инстанции.
фото: Инстаграмм Константина Моргачева
88 5871
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