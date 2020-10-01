Расследование дела о махинациях с жильем для сирот вошло в завершающую стадию

Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области встретился с сиротами из Долгоруковского района, обратившимися в ведомство в ходе личного приема. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу о халатности должностных лиц районной администрации и областного управления ЖКХ.



Заявители сообщили о непригодности для жизни предоставленных им в деревне Екатериновка квартир. Неоднократные обращения к местной власти результата не принесли. По словам заявителей, чиновники в непригодности жилья винят самих жильцов и советуют приватизировать квартиры.



Евгений Шаповалов озвучил результаты судебных экспертиз, подтвердивших существенные нарушения при строительстве.



- В ходе расследования проведен ряд экспертиз, которые указывают на грубые нарушения строительно-технических норм, - сказал Евгений Шаповалов. - В предоставленных квартирах полностью отсутствуют элементы утепления, в санузлах и кухнях нет вентиляции, в связи с чем отсутствует необходимый микроклимат в помещениях. Кроме того, однокамерные окна не соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче. В таких квартирах жить нельзя.



Руководитель ведомства сообщил о завершающей стадии расследования уголовного дела. Уже в ближайшее время лицам, виновным в предоставлении сиротам непригодных для жилья квартир, будут предъявлены обвинения в халатности и злоупотреблении служебными полномочиями. Установлено, что девять квартир для сирот куплены по завышенной стоимости.



По результатам приема Евгений Шаповалов направил соответствующее обращение главе администрации Липецкой области с целью скорейшего предоставления детям-сиротам благоустроенных квартир и заключения с ними новых договоров найма, в связи с истечением срока прежних, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.





