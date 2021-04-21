Происшествия

49 минут назад

На проехавшего на красный сигнал светофора водителя липецкого автобуса составили протокол

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#автобус #нарушение #ПДД
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На проехавшего на красный сигнал светофора водителя липецкого автобуса составили протокол

С руководителем автотранспортного предприятия проведена профилактическая беседа.

Напомним, в Липецке на улице Космонавтов авторегистратор записал нарушение правил дорожного движения со стороны водителя общественного транспорта: автобус проехал через регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. Причём красный должен был гореть ещё достаточно долго — 15 секунд.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, нарушитель уже установлен. Его и руководителя автотранспортного предприятия вызвали в ГИБДД.

На водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», с его руководителем проведена профилактическая беседа.

- Подобные правонарушения будут жестко пресекаться Госавтоинспекцией, - отметил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Липецку Олег Володин. - Мы призываем всех водителей неукоснительно соблюдать нормы ПДД и способствовать оздоровлению дорожной ситуации в областном центре.

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#автобус #нарушение #ПДД
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Комментарии (3)

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Пессимист

3 минуты назад
Пожалейте его, он хороший, он ещё никого не убил на дороге. Вот и пусть дальше летает, он уже привык так летать и по-другому он всё равно не сможет. за такие пассажироперевозки надо выгонять из-за руля
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Косарь

18 минут назад
"Жёстко пресекаться" это имеется ввиду штраф тыща рублей? Не, ну это жестоко конечно.
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Логика

29 минут назад
Главное чтобы так реагировали всегда, а не пару дней после трагедии
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