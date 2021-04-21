Происшествия
49 минут назад
На проехавшего на красный сигнал светофора водителя липецкого автобуса составили протокол
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С руководителем автотранспортного предприятия проведена профилактическая беседа.
Напомним, в Липецке на улице Космонавтов авторегистратор записал нарушение правил дорожного движения со стороны водителя общественного транспорта: автобус проехал через регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. Причём красный должен был гореть ещё достаточно долго — 15 секунд.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, нарушитель уже установлен. Его и руководителя автотранспортного предприятия вызвали в ГИБДД.
На водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», с его руководителем проведена профилактическая беседа.
- Подобные правонарушения будут жестко пресекаться Госавтоинспекцией, - отметил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Липецку Олег Володин. - Мы призываем всех водителей неукоснительно соблюдать нормы ПДД и способствовать оздоровлению дорожной ситуации в областном центре.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, нарушитель уже установлен. Его и руководителя автотранспортного предприятия вызвали в ГИБДД.
На водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», с его руководителем проведена профилактическая беседа.
- Подобные правонарушения будут жестко пресекаться Госавтоинспекцией, - отметил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Липецку Олег Володин. - Мы призываем всех водителей неукоснительно соблюдать нормы ПДД и способствовать оздоровлению дорожной ситуации в областном центре.
3 775
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