Общество

40 минут назад

Липчан ждут на выгодный субботник

12 727
#субботник #уборка #волонтеры
Липчан ждут на выгодный субботник

Вы — уборку, вам — экскурсию и сувенир.

20 апреля в Липецке пройдет акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». В рамках акции всех желающих приглашают на субботник у Дома мастера в Верхнем парке.


- Мы хотим пригласить неравнодушные волонтерские объединения к нашему общему наследию и поддержать эту акцию. Она пройдет в Доме мастера. От вас нам нужна помощь в уборке прилагающей территории, облагораживание памятника В.С. Сорокина и уборке дома-музея. От нас экскурсия, эмоции и хорошее настроение, а также сувениры на память, - указано в сообщении регионального управления молодежной политики.

Начало акции в 11:00.
12 727
#субботник #уборка #волонтеры

Комментарии (12)

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8 минут назад
развалили страну, а теперь волонтеров ждут. и откуда такие идиоты берутся.... депутатов туда загоняйте,все равно толку от них нет.
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Липчанин

10 минут назад
Граждане нашей страны если судить по налогам, более полгода работают на государство. Которое много говорит и обещает, что эти деньги идут в том числе и благоустройство страны
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1

16 минут назад
Для "Думаю", приходите сами...
ответить

а

17 минут назад
коммунальщики на что? своих дел куча....еще за кого-то работу ходить делать.....
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Что впервые.

18 минут назад
«Ленин», Соберут бюджетников и под роспись, вплоть до увольнения если не придёшь.
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Добровский

19 минут назад
Что это за выгодный субботник?
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Можно я не приду?

20 минут назад
Я не мусорил.
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Вася

22 минуты назад
Была бы гречневая каша с соевой тушенкой, я бы пришёл побатрачил. Пожрал бы нахаляву.
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Рок Злой

22 минуты назад
Кто бы мне такую выгодную уборку сделал? Вы - уборку, а я вам спою... А возможно и спляшу.
ответить

Думаю

26 минут назад
Надо обл.администрацию надо завлечь.
ответить
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