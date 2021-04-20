Липчан ждут на выгодный субботник

Вы — уборку, вам — экскурсию и сувенир.

20 апреля в Липецке пройдет акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». В рамках акции всех желающих приглашают на субботник у Дома мастера в Верхнем парке.





- Мы хотим пригласить неравнодушные волонтерские объединения к нашему общему наследию и поддержать эту акцию. Она пройдет в Доме мастера. От вас нам нужна помощь в уборке прилагающей территории, облагораживание памятника В.С. Сорокина и уборке дома-музея. От нас экскурсия, эмоции и хорошее настроение, а также сувениры на память, - указано в сообщении регионального управления молодежной политики.



Начало акции в 11:00.