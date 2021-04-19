Происшествия
30 минут назад
Арестован последний обвиняемый в убийстве чаплыгинского «смотрящего»
44-летний мужчина находился в федеральном розыске пять лет
В Московской области арестован 44-летний мужчина подозреваемый в убийстве, совершенном в 2011 году на территории Московской области. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый находился в федеральном розыске с 2016 года.
- По данным следствия, в декабре 2011 года члены организованной группы, в которую входил и обвиняемый, с целью похищения и убийства одного из криминальных авторитетов Липецкой области, позвонили ему и под обманным предлогом предложили приехать в Москву. Действовали они по указанию руководителя группы Артема Аракеляна, являвшегося криминальным авторитетом, имевшего статус вора в законе по прозвищу Артем Липецкий. 10 декабря 2011 года потерпевший и сопровождавшие его лица были похищены в одном из кафе Москвы. При этом члены преступной группы забрали у похищенных мобильные телефоны, ценные вещи, автомобиль. Потерпевший и сопровождавшие его лица были вывезены к шиномонтажу, расположенному в городе Мытищи, где преступники поочередно произвели не менее пяти выстрелов в голову потерпевшего из огнестрельного оружия. После убийства его тело было сокрыто членами преступной группы в одном из водосточных коллекторов Мытищинского городского округа, а сопровождавшие потерпевшего лица отпущены. Артем Аракелян и остальные члены организованной группы задержаны и осуждены в 2017 году, однако местонахождение одного из обвиняемых было не установлено, и он был объявлен в федеральный розыск, - сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.
По данным GOROD48, убитый – чаплыгинский «смотрящий» Александр Аббасов известный как Саша Аббас. Якобы Аббас противился «коронации» Артема Аракеляна, и обещал обнародовать на него компромат, если авторитеты уголовного мира наделят Аракеляна статусом «вора в законе». В итоге Аракеляна «короновали», а Аббаса нашли в канаве с простреленной головой.
Подозреваемых в убийстве авторитета задержали и в 2017 году осудили. Мособлсуд назначил Аракеляну наказание в виде 17 лет лишения свободы, его соучастники получили от 13 до 19 лет заключения. Оставалось задержать последнего участника убийство, что и произошло несколько лет спустя.
Как сообщают в ГСУ СК РФ по Московской области, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
- По данным следствия, в декабре 2011 года члены организованной группы, в которую входил и обвиняемый, с целью похищения и убийства одного из криминальных авторитетов Липецкой области, позвонили ему и под обманным предлогом предложили приехать в Москву. Действовали они по указанию руководителя группы Артема Аракеляна, являвшегося криминальным авторитетом, имевшего статус вора в законе по прозвищу Артем Липецкий. 10 декабря 2011 года потерпевший и сопровождавшие его лица были похищены в одном из кафе Москвы. При этом члены преступной группы забрали у похищенных мобильные телефоны, ценные вещи, автомобиль. Потерпевший и сопровождавшие его лица были вывезены к шиномонтажу, расположенному в городе Мытищи, где преступники поочередно произвели не менее пяти выстрелов в голову потерпевшего из огнестрельного оружия. После убийства его тело было сокрыто членами преступной группы в одном из водосточных коллекторов Мытищинского городского округа, а сопровождавшие потерпевшего лица отпущены. Артем Аракелян и остальные члены организованной группы задержаны и осуждены в 2017 году, однако местонахождение одного из обвиняемых было не установлено, и он был объявлен в федеральный розыск, - сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.
По данным GOROD48, убитый – чаплыгинский «смотрящий» Александр Аббасов известный как Саша Аббас. Якобы Аббас противился «коронации» Артема Аракеляна, и обещал обнародовать на него компромат, если авторитеты уголовного мира наделят Аракеляна статусом «вора в законе». В итоге Аракеляна «короновали», а Аббаса нашли в канаве с простреленной головой.
Подозреваемых в убийстве авторитета задержали и в 2017 году осудили. Мособлсуд назначил Аракеляну наказание в виде 17 лет лишения свободы, его соучастники получили от 13 до 19 лет заключения. Оставалось задержать последнего участника убийство, что и произошло несколько лет спустя.
Как сообщают в ГСУ СК РФ по Московской области, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.