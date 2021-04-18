Происшествия

сегодня, 15:55

Наезд на ребенка у школы №68 сняла камера наблюдения

12 1871
#авария #ДТП
3
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Аварию, которая произошла 16 марта на улице Стаханова у школы №68 сняла камера наблюдения. Напомним, вечером пятницы женщина, управлявшая автомобилем «Пежо», сбила 8-летнего мальчика.

Судя по записи камеры наблюдения, которая оказалась в распоряжении GOROD48, мальчик некоторое время стоял у пешеходного перехода с другими детьми, а затем попытался перебежать дорогу и попал под «Пежо».

По словам матери мальчика, ее сына госпитализировали в состоянии средней тяжести.  

12 1871
#авария #ДТП
3

Комментарии (12)

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Лавочница

9 минут назад
Максим, Ребенок сам полез под колеса. И кроме него самого никто больше не виноват.
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миротворец

10 минут назад
меня умиляет медлительность всех людей кто рядом , кто это все видел , всех очевидцев происходящего на их глазах ужаса . вместо того что бы броситься на помощь человечку , для которого каждая секунда цена жизни они в развалочку ходят , и вяло шагают , особенно тот кто вылез из авто с люстрой , и те кто стоял на светофоре на против. это прото Липецк и этим все сказанно
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Кондратий

14 минут назад
Максим, тогда - другое дело.
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Максим

20 минут назад
Коллеги, я свидетель той аварии, заполнял протокол после аварии ГИБДД, сейчас покадрово если посмотрите, увидите, что баба за рулём проехала на красный.
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Кондратий

25 минут назад
Николай, Ничего это не значит! Если бы я ехал на машине НА СВОЙ ЗЕЛЁНЫЙ и увидел как неадекватный ребёнок начал перебегать дорогу, я бы применил экстренное торможение (пусть и с вероятностью наезда сзади едущего ТС) только для того, чтобы избежать этот кошмар от наезда на человека и последующих разборок. Скорее всего затормозивший водитель поступил именно так.
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Лавочница

34 минуты назад
Ну, вот... я же говорила сами лезут под машину.
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липецк

38 минут назад
учить надо переходить дорогу ....УЧИТЬ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА .....наркоманов и пьяных полно ....смотреть надо а не бежать
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Сама была в подобной ситуации

39 минут назад
Обычно стараюсь побыстрее перебежать через переход. А однажды переходила очень медленно из-за высоких каблуков,они меня и сберегли. Успела отойти назад, иначе был бв подобный случай наезда.
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Автомобилист

44 минуты назад
Живу рядом, на этом участке два светофора, всё время кто то пролетает на красный, особенно в направлении к ул. Водопьянова.
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Николай

сегодня, 16:10
Однозначно баба нарушила, вторая Сузуки остановилась, значит, красный уже горел. Наверняка, по телефону трещала, какой ноготь она сломала.
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