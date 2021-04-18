Происшествия
сегодня, 15:55
Наезд на ребенка у школы №68 сняла камера наблюдения
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Аварию, которая произошла 16 марта на улице Стаханова у школы №68 сняла камера наблюдения. Напомним, вечером пятницы женщина, управлявшая автомобилем «Пежо», сбила 8-летнего мальчика.
Судя по записи камеры наблюдения, которая оказалась в распоряжении GOROD48, мальчик некоторое время стоял у пешеходного перехода с другими детьми, а затем попытался перебежать дорогу и попал под «Пежо».
По словам матери мальчика, ее сына госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Судя по записи камеры наблюдения, которая оказалась в распоряжении GOROD48, мальчик некоторое время стоял у пешеходного перехода с другими детьми, а затем попытался перебежать дорогу и попал под «Пежо».
По словам матери мальчика, ее сына госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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Лавочница
миротворец
Кондратий
Максим
Кондратий
Лавочница
липецк
Сама была в подобной ситуации
Автомобилист
Николай