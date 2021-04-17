Общество
сегодня, 15:13
Жильцы дома на улице Гагарина собирают в сети подписи за расселение
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Петиция появилась на платформе change.org.
Жильцы дома №151 на улице Гагарина опубликовали петицию на платформе change.org и собирают там подписи за расселение дома.
- Мы, жильцы дома по адресу Гагарина, 151 уже более 20 лет проживаем в непригодном для жилья доме, - говорится в петиции. - В доме с неработающей вентилляцией, кренящимися стенами и в целом непредназначенном для проживания. Вход в дом находится ниже уровня земли и наш подъезд затопляет при любом дожде. Сырость и плесень — постоянные наши спутники (…) Недавно в нашем доме был даже проведен капитальный ремонт, но от внешней косметической отделки дом прочнее не стал и его стены продолжают крениться. Мы пытались привлечь внимание к своей проблеме всеми возможными способами. От плакатов до записи видеообращения на прямую линию с Путиным. Теперь единственная наша надежда на переселение — это общественный резонанс, которого мы хотим добиться этой петицией.
О доме №151/153 GOROD48 писал неоднократно. В здании постройки 1958 года первоначально размещалась поликлиника. Жилым дом стал в конце восьмидесятых годов прошлого века. Дом был признан аварийным в ноябре 2019 года, а с 2001 года инициативная группа жильцов дома пытается добиться его расселения.
В июне 2020 года у нас вышел сюжет «Расселите нас! Здесь всего 36 квартир!». В мэрии Липецка тогда пояснили GOROD48 , что капитальный ремонт дома начали в 2018 в соответствии с областной программой. Причем делали его на основании решения, принятого собственниками жилых помещений на общем собрании. В доме капитально отремонтировали крышу, фасад, внутридомовые инженерные системы электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, проведено энергетическое обследование. В мэрии также добавили, что вместе с управляющей компанией и Государственной жилищной инспекцией Липецкой области систематически наблюдают за состоянием проблемного дома.
В июле 2020 года мы снова рассказали об этом доме. Тогда депутаты Липецкого городского Совета рассмотрели обращение к ним жительницы дома №151/153 на улице Гагарина, которая попросила поскорее предоставить ей и ее соседям новое благоустроенное жилье. Но оказалось, что таких домов, как тот, в котором живет Людмила Богатых, в Липецке - 53. В них живут 1903 человека. Все они были признаны непригодными для проживания после 1 января 2017 года.
С 2019 года действует областная программа переселения, предполагающая, что к 2025 году в новые квартиры въедут 4480 жителей Липецка, живущих в 122 ветхих домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года.
Так как ранее в муниципальную программу переселения из ветхого и аварийного жилья дом не попал, поэтому на основании решения, принятого собственниками жилых помещений на общем собрании, в 2018 году ФКР капитально его отремонтировал. Но в мэрии все же признали его аварийным, поскольку капремонт не предусматривал замену несущих конструкций здания, состояние которых вызывает опасения у специалистов. Поэтому дом №151/153 пополнил число аварийных только в ноябре 2019 года. Тем не менее, в июле 2020 года депутаты всё же рекомендовали мэрии обратиться в Минстрой РФ с просьбой найти средства, необходимые для расселения 36 семей из дома №151/153 на улице Гагарина ранее 2025 года, так как процент его износа уже превышает 73%.
- Мы, жильцы дома по адресу Гагарина, 151 уже более 20 лет проживаем в непригодном для жилья доме, - говорится в петиции. - В доме с неработающей вентилляцией, кренящимися стенами и в целом непредназначенном для проживания. Вход в дом находится ниже уровня земли и наш подъезд затопляет при любом дожде. Сырость и плесень — постоянные наши спутники (…) Недавно в нашем доме был даже проведен капитальный ремонт, но от внешней косметической отделки дом прочнее не стал и его стены продолжают крениться. Мы пытались привлечь внимание к своей проблеме всеми возможными способами. От плакатов до записи видеообращения на прямую линию с Путиным. Теперь единственная наша надежда на переселение — это общественный резонанс, которого мы хотим добиться этой петицией.
О доме №151/153 GOROD48 писал неоднократно. В здании постройки 1958 года первоначально размещалась поликлиника. Жилым дом стал в конце восьмидесятых годов прошлого века. Дом был признан аварийным в ноябре 2019 года, а с 2001 года инициативная группа жильцов дома пытается добиться его расселения.
В июне 2020 года у нас вышел сюжет «Расселите нас! Здесь всего 36 квартир!». В мэрии Липецка тогда пояснили GOROD48 , что капитальный ремонт дома начали в 2018 в соответствии с областной программой. Причем делали его на основании решения, принятого собственниками жилых помещений на общем собрании. В доме капитально отремонтировали крышу, фасад, внутридомовые инженерные системы электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, проведено энергетическое обследование. В мэрии также добавили, что вместе с управляющей компанией и Государственной жилищной инспекцией Липецкой области систематически наблюдают за состоянием проблемного дома.
В июле 2020 года мы снова рассказали об этом доме. Тогда депутаты Липецкого городского Совета рассмотрели обращение к ним жительницы дома №151/153 на улице Гагарина, которая попросила поскорее предоставить ей и ее соседям новое благоустроенное жилье. Но оказалось, что таких домов, как тот, в котором живет Людмила Богатых, в Липецке - 53. В них живут 1903 человека. Все они были признаны непригодными для проживания после 1 января 2017 года.
С 2019 года действует областная программа переселения, предполагающая, что к 2025 году в новые квартиры въедут 4480 жителей Липецка, живущих в 122 ветхих домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года.
Так как ранее в муниципальную программу переселения из ветхого и аварийного жилья дом не попал, поэтому на основании решения, принятого собственниками жилых помещений на общем собрании, в 2018 году ФКР капитально его отремонтировал. Но в мэрии все же признали его аварийным, поскольку капремонт не предусматривал замену несущих конструкций здания, состояние которых вызывает опасения у специалистов. Поэтому дом №151/153 пополнил число аварийных только в ноябре 2019 года. Тем не менее, в июле 2020 года депутаты всё же рекомендовали мэрии обратиться в Минстрой РФ с просьбой найти средства, необходимые для расселения 36 семей из дома №151/153 на улице Гагарина ранее 2025 года, так как процент его износа уже превышает 73%.
3 871
Лукерья
КОМДИВ
как гость