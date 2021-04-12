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58 минут назад
Источники сообщили о возможной стоимости реализации новой стратегии развития РФ до 2030 года
Правительство сформировало предварительный пул проектов, которые могут войти в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. Рассматривается 125 инициатив общей стоимостью в несколько десятков триллионов рублей. Об этом рассказали источники «Известий», близкие к правительству, также в распоряжении редакции есть ряд презентаций.
«В эту сумму входят как непосредственно расходы бюджета, выпадающие доходы (по сути, льготы), а также инвестиции частного бизнеса и госкомпаний», — пояснил собеседник «Известий».
Новая стратегия социально-экономического развития предполагает работу над проектами по пяти крупным направлениям: «Новая высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», «Клиентоцентричное государство», «Национальная инновационная система». Курируют эти треки вице-премьеры: соответственно, Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко. Ранее об общих характеристиках стратегии сообщал Минэк.
«В эту сумму входят как непосредственно расходы бюджета, выпадающие доходы (по сути, льготы), а также инвестиции частного бизнеса и госкомпаний», — пояснил собеседник «Известий».
Новая стратегия социально-экономического развития предполагает работу над проектами по пяти крупным направлениям: «Новая высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», «Клиентоцентричное государство», «Национальная инновационная система». Курируют эти треки вице-премьеры: соответственно, Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко. Ранее об общих характеристиках стратегии сообщал Минэк.