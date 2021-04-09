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СМИ предупредили о мощной хакерской атаке на счета россиян в мае

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#хакерская атака #мошенничество

Эксперты предупреждают о возможной массовой атаке на счета россиян во время майских праздников.

Специалисты по кибербезопасности предупредили о массированной атаке на счета россиян, которую хакеры планируют предпринять в мае.

Ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях — в даркнете был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, - рассказали "Известиям" в DeviceLock. Риск хакерской атаки подтвердили и в других компаниях, специализирующихся на киберзащите. Впрочем, для опустошения счетов мошенникам недостаточно кодов из SMS — им нужно иметь логины и пароли от личных кабинетов, - заверили в кредитных организациях.

По данным компании DeviceLock, в даркнете за 30 тысяч долларов продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. Покупателем доступа, с большой долей вероятности, стал выходец из стран СНГ.

"Атаки на систему сигнализации SS7 используются в первую очередь для перехвата авторизационных SMS-сообщений кредитных организаций, почтовых сервисов, а также различных электронных кошельков", — пишут "Известия" со ссылкой на главу "Смарт Лайн Инк" Олесю Ярмоленко.

Именно русскоговорящие злоумышленники, специализирующиеся на атаках на онлайн-счета, проявляли наибольший интерес к этому предложению, - подчеркнула Олеся Ярмоленко. Она отметила, что благодаря активному распространению онлайн-банкинга и относительно высоким остаткам на счетах Россия всегда была наиболее желанной целью для интернет-мошенников на всем постсоветском пространстве.

По ее словам, хакерской атаке могут подвергнуться несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом, данные о которых уже собраны или будут получены путем "пробива" клиентов. Поскольку на подготовку нападения такого типа злоумышленникам обычно нужно от двух недель до месяца, оно может быть приурочено к майским праздникам, когда большинство россиян ослабят контроль над своими счетами и другими финансовыми активами, - полагает эксперт.
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#хакерская атака #мошенничество

Комментарии (1)

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Виталий Ут кин

4 минуты назад
Людей нужно обучать, прежде всего, этике: ведь более низкие формы жизни почти никогда не нарушают гармонию мира. Стремление нарушать законы Эволюции присуще только человеку… Есть законы красоты. Человек должен превратить себя в красоту души: слиться с красотой воедино, стать ею (речь идёт, разумеется, не об украшательстве тел). В конце Пути душа сливается с Красотой Творца, становится Ею. Душа, слитая с Творцом, учится активно творить Высшую Красоту на Земле — каждым своим словом, мыслью, действием… Людям надо знать законы нравственности, чтобы стать подобным Богу. И — «Подобное будет притягивать подобное»! Есть две основы, постижение которых позволяет успешно осваивать путь к совершенству. Это — покой и концентрация сознания в духовном сердце (области грудной клетки). Принимайте всё, как уроки. Покой — это основа умения растворяться. Покой — это основа способности сознания быть незамутнённым ничем, быть прозрачным… Тот, кто способен стать покоем, — способен узнавать
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