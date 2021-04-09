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СМИ предупредили о мощной хакерской атаке на счета россиян в мае
Эксперты предупреждают о возможной массовой атаке на счета россиян во время майских праздников.
Специалисты по кибербезопасности предупредили о массированной атаке на счета россиян, которую хакеры планируют предпринять в мае.
Ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях — в даркнете был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, - рассказали "Известиям" в DeviceLock. Риск хакерской атаки подтвердили и в других компаниях, специализирующихся на киберзащите. Впрочем, для опустошения счетов мошенникам недостаточно кодов из SMS — им нужно иметь логины и пароли от личных кабинетов, - заверили в кредитных организациях.
По данным компании DeviceLock, в даркнете за 30 тысяч долларов продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. Покупателем доступа, с большой долей вероятности, стал выходец из стран СНГ.
"Атаки на систему сигнализации SS7 используются в первую очередь для перехвата авторизационных SMS-сообщений кредитных организаций, почтовых сервисов, а также различных электронных кошельков", — пишут "Известия" со ссылкой на главу "Смарт Лайн Инк" Олесю Ярмоленко.
Именно русскоговорящие злоумышленники, специализирующиеся на атаках на онлайн-счета, проявляли наибольший интерес к этому предложению, - подчеркнула Олеся Ярмоленко. Она отметила, что благодаря активному распространению онлайн-банкинга и относительно высоким остаткам на счетах Россия всегда была наиболее желанной целью для интернет-мошенников на всем постсоветском пространстве.
По ее словам, хакерской атаке могут подвергнуться несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом, данные о которых уже собраны или будут получены путем "пробива" клиентов. Поскольку на подготовку нападения такого типа злоумышленникам обычно нужно от двух недель до месяца, оно может быть приурочено к майским праздникам, когда большинство россиян ослабят контроль над своими счетами и другими финансовыми активами, - полагает эксперт.
Ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях — в даркнете был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, - рассказали "Известиям" в DeviceLock. Риск хакерской атаки подтвердили и в других компаниях, специализирующихся на киберзащите. Впрочем, для опустошения счетов мошенникам недостаточно кодов из SMS — им нужно иметь логины и пароли от личных кабинетов, - заверили в кредитных организациях.
По данным компании DeviceLock, в даркнете за 30 тысяч долларов продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. Покупателем доступа, с большой долей вероятности, стал выходец из стран СНГ.
"Атаки на систему сигнализации SS7 используются в первую очередь для перехвата авторизационных SMS-сообщений кредитных организаций, почтовых сервисов, а также различных электронных кошельков", — пишут "Известия" со ссылкой на главу "Смарт Лайн Инк" Олесю Ярмоленко.
Именно русскоговорящие злоумышленники, специализирующиеся на атаках на онлайн-счета, проявляли наибольший интерес к этому предложению, - подчеркнула Олеся Ярмоленко. Она отметила, что благодаря активному распространению онлайн-банкинга и относительно высоким остаткам на счетах Россия всегда была наиболее желанной целью для интернет-мошенников на всем постсоветском пространстве.
По ее словам, хакерской атаке могут подвергнуться несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом, данные о которых уже собраны или будут получены путем "пробива" клиентов. Поскольку на подготовку нападения такого типа злоумышленникам обычно нужно от двух недель до месяца, оно может быть приурочено к майским праздникам, когда большинство россиян ослабят контроль над своими счетами и другими финансовыми активами, - полагает эксперт.
Виталий Ут кин