Коронавирус

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Новое о коронавирусе к 9 апреля: ученые выявили проблемы с психикой у трети переболевших COVID-19

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#коронавирус
Новое о коронавирусе к 9 апреля: ученые выявили проблемы с психикой у трети переболевших COVID-19

Британские и американские ученые выяснили - примерно у трети переболевших COVID-19 спустя полгода после заражения наблюдались нервные или психические расстройства.  

Каждый третий пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, страдает от психического или нервного расстройства спустя полгода после заражения. К такому выводу пришли ученые из США и Великобритании, проведя исследование на 236 тысячах пациентах – результаты наблюдений они опубликовали в научном журнале Lancet Psychiatry, сообщают РИА Новости. В своем масштабном исследовании специалисты проверяли у переболевших наличие последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств через шесть месяцев после того, как было выявлено заболевание.  

Как оказалось, около трети пациентов, переболевших COVID-19, наблюдали у себя излишнюю тревожность и признаки расстройства личности. Больше всех страдали те, кому пришлось пройти лечение в больнице, отмечают ученые. При этом в ряде случаев такие последствия перенесенного COVID-19 могут даже перерасти в хронические заболевания. Кроме того, ученые отметили, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, нарушения мозговой деятельности возникали чаще, чем у тех, кто перенес грипп или другие респираторные заболевания. «Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62 процента», — говорится в публикации. Наиболее распространенными из нервных или психических расстройств оказались тревожное расстройство (оно было обнаружено у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). При этом для 13% пациентов диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые. 

Ученые также отметили еще одну особенность последствий коронавирусной инфекции – показатель нервных расстройств постепенно увеличивался по мере того, как сама болезнь начинала приобретать все более серьезные проявления. Если рассматривать только тех пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, то среди них симптомы психических расстройств наблюдаются уже у 39%.  

«Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться пациентам. Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимацию или имели энцефалопатию во время заболевания COVID-19», — отмечается в исследовании. 

Это не первое исследование о влиянии вируса SARS-CoV-2 на нервную систему и психическое состояние переболевших. Так, в беседе с изданием Lenta.ru руководитель отдела когнитивных нарушений ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Н.И. Пирогова Анна Боголепова, напомнила - по данным научной литературы около трети пациентов с COVID-19 сообщают о неврологических симптомах. Самые распространенные — головная боль, головокружение, мышечные боли и потеря обоняния. Ученые из Рима в феврале опубликовали исследование на основании данных 381 пациента с коронавирусом, перенесшим его в больницах Италии. Как оказалось, 30% из них испытывали посттравматическое стрессовое расстройство после выздоровления, 31% - депрессию, 42% - беспокойство. Кроме того, 40% пациентов страдали бессонницей, напоминает «Газета.ру».  

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 133 830 828 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 904 093 человек, вылечились 101 255 450 заразившихся. В России выявлено 4,61 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Бразилии, Индии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Турция и Испания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Германии, Польше, Колумбии, Аргентине, Мексике, в эту же группу перешел Иран. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Чехии, ЮАР, Индонезии, Нидерландах, Чили и Канаде.  
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#коронавирус

Комментарии (6)

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Удивительно

11 минут назад
Это не ковид на психику оказывает действие ,а то как нам его преподносят, тут психически здоровый человек тронется!
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Гость

20 минут назад
Игорь, первым в плеханово поедешь!
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Игорь

33 минуты назад
Нет никакого коронавируса.
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Хорошо бы это исследования провести.

49 минут назад
Нано учёным провести исследования на счет последних задержаний как не высоко поставленный так взяточник или коррупционер. Наверное тоже COVID виноват? Переболели и потянуло к деньгам, чем больше тем лудше и спокойней.
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Бордак

56 минут назад
Писатель ты наверное сам с ними дружешь?
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Сергей 13

сегодня, 08:27
"Зафиксировано 133 830 828 подтвержденых случаев,"-это каждый третий псих?))
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