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сегодня, 11:32

Мэром Симферополя стал уроженец Липецкой области

11 2184
#мэр #Симферополь #Демидов #
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Мэром Симферополя стал уроженец Липецкой области

Впрочем, всю карьеру Валентин Демидов делал на Украине

Депутаты горсовета Симферополя избрали на пост мэра города 45-летнего уроженца совхоза «Петровский» Добринского района Липецкой области. Противостоял Валентину Демидову, работавшему на этом посту с приставкой «и.о» безработный Михаил Шумилин. Большинством голосов депутаты избрали мэром Демидова.

Исполнял обязанности мэра Симферополя Валентин Демидов с февраля этого года, когда ушла в отставку глава города Елена Проценко. До этого Валентин Демидов руководил министерством экономического развития Крыма. 

Валентин Демидов перебрался на Украину еще в молодости. В 90-х работал юрисконсультом в отделении пенсионного фонда крымского города Армянска.  Затем Демидов учился в Одессе – в институте госуправления, после чего сделал карьеру в Армянске, пройдя путь от юриста различных организаций до главы этого города. 

Фото: simf.rk.gov.ru

11 2184
#мэр #Симферополь #Демидов #
1

Комментарии (11)

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НикНик

22 минуты назад
На Фургала похож. Интересно,каких результатов он добился работая министром экономразвития? Или,как обычно-экономически развивал своих друзей и родственников?
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Навальнюк

29 минут назад
Прощай любимый город.... А всё было так хорошо...
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Депутаты горсовета Симферополя избрали

35 минут назад
на пост мэра города Валентина Демидова. Прям как и наши депутаты горсовета - тоже ИЗБРАЛИ мэра. Видать у нас "подсмотрели" как надо мэра избирать)))
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Рок Злой

46 минут назад
Симферополь наш!
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Дык @

50 минут назад
Хочется надеяться, что он будет хорошим исключением из уроженцев Липецкой области, которые успели сильно нагадить и в Липецкой области, и в Крыму!
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Вот так

сегодня, 12:05
Теперь липецкий облсовет просто обязан побрататься с Симферополем.
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Кар

сегодня, 11:58
Бордак, уроженец, значит родился там.
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fed

сегодня, 11:48
Бордак, уроженец совхоза Петровский Добринского района Липецкой области
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Нохча

сегодня, 11:48
Ну все Крым наш
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Бордак

сегодня, 11:43
Какой же он ураженец липецкой области , когда проживал на украине.
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