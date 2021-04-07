Мэром Симферополя стал уроженец Липецкой области

Впрочем, всю карьеру Валентин Демидов делал на Украине

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Депутаты горсовета Симферополя избрали на пост мэра города 45-летнего уроженца совхоза «Петровский» Добринского района Липецкой области. Противостоял Валентину Демидову, работавшему на этом посту с приставкой «и.о» безработный Михаил Шумилин. Большинством голосов депутаты избрали мэром Демидова.Исполнял обязанности мэра Симферополя Валентин Демидов с февраля этого года, когда ушла в отставку глава города Елена Проценко. До этого Валентин Демидов руководил министерством экономического развития Крыма.Валентин Демидов перебрался на Украину еще в молодости. В 90-х работал юрисконсультом в отделении пенсионного фонда крымского города Армянска. Затем Демидов учился в Одессе – в институте госуправления, после чего сделал карьеру в Армянске, пройдя путь от юриста различных организаций до главы этого города.