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сегодня, 16:45

На проспекте 60-летия СССР провалился асфальт, энергетики выясняют причины разрушений

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#дороги #благоустройство
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На проспекте 60-летия СССР провалился асфальт, энергетики выясняют причины разрушений

Ездить во дворах проспекта 60-летия СССР сейчас опасно.

В Липецке напротив дома №25 на проспекте 60-летия СССР провалился асфальт. Провал образовался прямо на проезжей части, и пока это место даже никак не огорожено.

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GOROD48 уже обратился в администрацию Липецка с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, когда и кем будет устранён провал на проезжей части.

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В пресс-службах сразу двух энергетических компаний нам сообщили, что на проспект выехали специалисты, чтобы на месте оценить ситуацию, выяснить, из-за чего мог провалится асфальт произойти и разобраться, кто именно должен заниматься устранением проблемы.
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#дороги #благоустройство
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Комментарии (3)

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адидас

10 минут назад
Зима во всё виновата, зима !!)
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Гость

34 минуты назад
Сейчас выяснят, это прорыв или все таки провал.
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Вирусолог Иосиф Генрихович Блюмберг

53 минуты назад
Это проделки коронавируса
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