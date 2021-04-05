На проспекте 60-летия СССР провалился асфальт, энергетики выясняют причины разрушений

Ездить во дворах проспекта 60-летия СССР сейчас опасно.

В Липецке напротив дома №25 на проспекте 60-летия СССР провалился асфальт. Провал образовался прямо на проезжей части, и пока это место даже никак не огорожено.

















GOROD48 уже обратился в администрацию Липецка с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, когда и кем будет устранён провал на проезжей части.В пресс-службах сразу двух энергетических компаний нам сообщили, что на проспект выехали специалисты, чтобы на месте оценить ситуацию, выяснить, из-за чего мог провалится асфальт произойти и разобраться, кто именно должен заниматься устранением проблемы.