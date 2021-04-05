Общество
сегодня, 16:45
На проспекте 60-летия СССР провалился асфальт, энергетики выясняют причины разрушений
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Ездить во дворах проспекта 60-летия СССР сейчас опасно.
В Липецке напротив дома №25 на проспекте 60-летия СССР провалился асфальт. Провал образовался прямо на проезжей части, и пока это место даже никак не огорожено.
GOROD48 уже обратился в администрацию Липецка с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, когда и кем будет устранён провал на проезжей части.
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адидас
Гость
Вирусолог Иосиф Генрихович Блюмберг