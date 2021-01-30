Представитель славной борцовской династии открыл счёт победам в этом году

Первый старт в 2021 году вышел удачным для липецких «греков и римлян».

Крайне успешной получилась поездка липецких борцов греко-римского стиля в Михайлов Рязанской области на турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза Ивана Зайцева. Воспитанники школы олимпийского резерва №9 привезли домой два «золота» и одну «бронзу».



Счёт своим победам в 2021 году открыл Михаил Шкарин. 14-летний липчанин в весовой категории до 62 кг четыре раза выходил на ковёр и четырежды покидал его победителем. Итог – первое место.



Отметим, что младший спортсмен в семье Шкариных имеет «борцовские гены». Его отец мастер спорта СССР Юрий Шкарин – директор СШОР №9, а старший брат Никита в своё время выигрывал первенства России среди юношей и молодежи. Тренируется Михаил в школе №70 у Владимира Макарова и Андрея Кочетова.



На высшую ступень пьедестала почёта поднялся и воспитанник Сергея Яковлева из клуба «Богатырь» Егор Путилин в весовой категории до 85 кг. Липчанин победил трёх противников.



В категории до 52 кг Александр Бунин выиграл две схватки, но единственное поражение отодвинуло его на третье место.



Турнир в рязанском райцентре получился довольно представительным. За награды боролись 140 спортсменов из 10 регионов России.

