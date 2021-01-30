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Представитель славной борцовской династии открыл счёт победам в этом году

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#греко-римская борьба #СШОР №9 #Шкарин
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Представитель славной борцовской династии открыл счёт победам в этом году

Первый старт в 2021 году вышел удачным для липецких «греков и римлян».

Крайне успешной получилась поездка липецких борцов греко-римского стиля в Михайлов Рязанской области на турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза Ивана Зайцева. Воспитанники школы олимпийского резерва №9 привезли домой два «золота» и одну «бронзу».

Счёт своим победам в 2021 году открыл Михаил Шкарин. 14-летний липчанин в весовой категории до 62 кг четыре раза выходил на ковёр и четырежды покидал его победителем. Итог – первое место.

Отметим, что младший спортсмен в семье Шкариных имеет «борцовские гены». Его отец мастер спорта СССР Юрий Шкарин – директор СШОР №9, а старший брат Никита в своё время выигрывал первенства России среди юношей и молодежи. Тренируется Михаил в школе №70 у Владимира Макарова и Андрея Кочетова.

На высшую ступень пьедестала почёта поднялся и воспитанник Сергея Яковлева из клуба «Богатырь» Егор Путилин в весовой категории до 85 кг. Липчанин победил трёх противников.

В категории до 52 кг Александр Бунин выиграл две схватки, но единственное поражение отодвинуло его на третье место.

Турнир в рязанском райцентре получился довольно представительным. За награды боролись 140 спортсменов из 10 регионов России.
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#греко-римская борьба #СШОР №9 #Шкарин
1

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Семенов

36 минут назад
Молодцы ребятишки.
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